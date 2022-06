DFB-Team: Krawalle in München? England-Coach Southgate macht sich Sorgen

Vor dem Nations-League-Spiel gegen Deutschland macht sich Englands Teammanager Gareth Southgate vor allem um eines Sorgen: das Verhalten der englischen Fans.

Gareth Southgate könnte sich Gedanken machen, warum England mit einer bitteren Niederlage in die Nations League gestartet ist. Er könnte sich fragen, wie es zu diesem 0:1 kommen konnte, der ersten Niederlage gegen Ungarn seit 60 Jahren. Als guter Teammanager tut er dies vermutlich auch. Noch mehr aber treibt Southgate vor dem Spiel gegen Deutschland am Dienstag in München (20.45 Uhr im LIVETICKER) das Verhalten der englischen Fans um.

Eingedenk schlimmer Vorfälle in der Vergangenheit rechnet Southgate mit dem Schlimmsten, er fürchtet, dass Anhänger der Three Lions sich auch in München daneben benehmen und "uns blamieren". Und er betonte zugleich, dass sich dies "definitiv" auf die Leistung seiner Mannschaft auswirken werde: "Du schämst dich, wenn du davon hörst", es sei ja ein Spiegelbild des eigenen Landes. Deswegen hoffe er, "dass sich die Leute benehmen".

Die Hoffnung mag vergebens sein. Tatsächlich sind die Sicherheitsbehörden alarmiert. In beiden Ländern. Vor dem Spiel mussten 880 englische bekannte Krawallmacher ihre Pässe bei der Polizei abgeben. Die Stadt München hat ab Montag 14.00 Uhr bis Dienstag 24.00 Uhr ein Verbot von Glasflaschen in der Innenstadt erlassen. Auf Anraten der Polizei wollen die Behörden mit dieser Maßnahme Gefahren wie mögliche Ausschreitungen verhindern.

Offiziell gingen 3466 Eintrittskarten für das Spiel in der Allianz Arena über den englischen Verband FA an englische Fans, erwartet aber werden wesentlich mehr: Befürchtet wird offenbar, dass sich zusätzlich Tausende Anhänger der Three Lions mit falsche Angaben Tickets über den DFB besorgt haben. "Wir wollen, dass unsere Fans respektvoll zu München und einem anderen Land sind", sagte Mittelfeldspieler Kalvin Phillips.

Noten: Bayerns Problemfall auch bei Flick schwach - Italien hat einen neuen Star © imago images 1/33 Vor wunderschöner Kulisse trennen sich Italien und Deutschland zum Auftakt der Nations League mit 1:1. Bei Italien gibt's einen Debütanten-Ball, bei Deutschland überzeugt ein Verteidiger. Ein Bayern-Star fällt ab. Die Noten aller Spieler. © getty 2/33 ITALIEN – GIANLUIGI DONNARUMMA: Im ersten Durchgang sah er viele Deutsche im und um den Strafraum, aber so richtig beschäftigt wurde er nicht. Beim Gegentor machtlos, dann überragend bei der Doppelchance gegen Hofmann und Kimmich (79.). Note 2,5. © getty 3/33 ALESSANDRO FLORENZI: Ein Rechtsverteidiger mit der Rückennummer 7 ist ja immer so ein Zeichen, dass da keiner stehenbleibt, wenn es Raum gibt. Der Milan-Meister war dann auch viel unterwegs, gute Vorstöße und gefährliche Flanken. Note 2. © getty 4/33 FRANCESCO ACERBI: In der Anfangsphase hier und da mit Problemen in der Orientierung, dann aber konzentrierter in den Aktionen, auch weil er sich im Gegensatz zu Bastoni weniger nach vorne orientierte. Beim 1:1 dann sehr wild im Zweikampf. Note 4. © imago images 5/33 ALESSANDRO BASTONI: Nahm seine starke Form aus der Saison mit Inter mit und zeigte über weiter Strecken, warum man sich nach Chiellini langfristig keine Sorgen machen muss. Beim Gegentor beherzt im Zweikampf, konnte aber nicht endgültig klären. Note 3,5. © getty 6/33 CRISTIANO BIRAGHI: Der Linksverteidiger vom AC Florenz hatte in der Anfangsphase große Probleme gegen Gnabry, der Biraghi wiederholt stehen ließ. Dann mit Hilfe aus dem Zentrum sicherer, traute sich dann auch nach vorne. Note 3,5. © getty 7/33 DAVIDE FRATTESI: Bei seinem Länderspiel-Debüt für Italien sehr umtriebig, zog von der rechten Seite immer wieder ins Zentrum, um auch Florenzi Platz für sein Aufrücken zu geben. Ein paar Ballverluste, aber auch Abschlüsse. Note 3. © getty 8/33 BRYAN CRISTANTE: Nahm seine Rolle sehr defensiv an, selten mal ein Vorstoß, dafür aber mit den meisten Ballaktionen, weil Italien im Aufbau über das Zentrum kam. Hier und da auch ein rüder Zweikampf, dennoch fair. Note 3,5. © imago images 9/33 SANDRO TONALI: Einer der Besten beim Gastgeber. Der Milan-Star war sich für keinen Zweikampf zu schade, gewann viele Bälle und hat auch die Gabe, die Kugel dann sauber weiterzuspielen. Ging etwas müde runter. Note 2,5. © getty 10/33 MATTEO POLITANO: Fleißiger Außenbahnspieler, der sich nicht dadurch auszeichnet, als Wirbelwind durchzustarten, sondern eher Wege geht und Positionen besetzt. Der Raumdeuter Italiens – nur anders. Musste verletzt runter. Note 3,5. © getty 11/33 LORENZO PELLEGRINI: Nach seiner starken Saison bei der AS Rom auch mit einem guten Länderspiel gegen das DFB-Team, das er mit dem Tor zum 1:0 krönte. Er wirbelte vorher auch schon ganz ordentlich auf der linken Seite. Note 2. © getty 12/33 GIANLUCA SCAMACCA: Wenn der FC Bayern einen Stürmer sucht, sollte man mal bei Sassuolo nachschauen. Bärenstarke Vorstellung, ließ sich zurückfallen, wich auf die Flanken aus und hatte dennoch viele gefährliche Abschlüsse. Ein neuer Italien-Star. Note 2. © getty 13/33 WILFRIED GNONTO: Tolle Wochen für Willy! Wurde mit Andre Breitenreiter in der Schweiz Meister, dann beim Italien-Debüt nach wenigen Augenblicken mit einer tollen Vorlage zum 1:0 nach Einwechslung. Spannender Spieler mit viel Tempo. Note 2. © getty 14/33 TOMMASO POBEGA: Der Turiner kam zu seinem Länderspiel-Debüt in den letzten Minuten, orientierte sich unauffällig im Zentrum. Keine Bewertung. © getty 15/33 FEDERICO DIMARCO: Nach der guten Saison mit Inter sein Länderspiel-Debüt für Italien, vertrat für ein paar Minuten Biraghi auf der linken Abwehrseite. Hatte eine gute Schusschance (88.). Keine Bewertung. © getty 16/33 SAMUELE RICCI: Und noch ein Debütant. Der Mittelfeldspieler kam für Frattesi kurz vor Schluss. Keine Bewertung. © getty 17/33 MATTEO CANCELLIERI: Ein weiterer Debütant – der 20 Jahre alte Rechtsaußen spielt bei Hellas Verona und kam kurz vor Schluss für Scamacca. Keine Bewertung. © getty 18/33 DEUTSCHLAND - MANUEL NEUER: War da, wenn er gebraucht wurde. Allerdings gab ihm Italien nicht allzu oft die Gelegenheit, sich zu beweisen. Beim Gegentor chancenlos. Note: 3,5. © imago images 19/33 BENJAMIN HENRICHS: Sehr offensiv eingesetzt, fehlte deshalb defensiv. Italien bespielte den Raum hinter ihm wirkungsvoll. Offensiv kaum mit Einfluss. Fiel vom Grundniveau her klar ab. Note: 5. © imago images 20/33 NIKLAS SÜLE: Das Gegenteil von Rüdiger. Defensiv wurde er ein paar Mal überrannt und konnte das Loch hinter Henrichs kaum schließen. Mit dem Ball dafür kreativster Verteidiger im Team. Note: 3,5. © imago images 21/33 ANTONIO RÜDIGER: Stabilster deutscher Verteidiger. Verhinderte vor allem in der wackeligen Phase im ersten Durchgang Schlimmeres. Im Spielaufbau zuverlässig und ohne Tadel. Note: 2,5. © imago images 22/33 THILO KEHRER: Unter Flick ein ständiger Wiederkehrer, zahlte das Vertrauen nur teilweise zurück. Ohne große Momente, aber eben auch meist zuverlässig. Sah in der Entstehung des Gegentors dennoch alt aus. Note: 4. © imago images 23/33 JOSHUA KIMMICH: Für seine Ansprüche lange zu wenig. Bekam zunächst kaum Tempo ins Spiel und hatte defensiv Probleme. Steigerte sich im zweiten Durchgang und erzielte das wichtige 1:1. Note: 3. © imago images 24/33 LEON GORETZKA: Jagte im ersten Durchgang mehrere Bälle in den Nachthimmel, was seine Offensivbemühungen unterstreicht. Hat das Spiel gut angetrieben. Dafür gegen den Ball ungewohnt schwach. Eroberte kaum Bälle. Note: 3,5. © imago images 25/33 SERGE GNABRY: Bester deutscher Offensivspieler, weil er als einziger Dynamik in die DFB-Statik brachte. Dribbelte viel und hatte gute Gelegenheiten für ein Tor. Spielte dennoch ein wenig glücklos und verlor in der zweiten Halbzeit an Power. Note: 3. © imago images 26/33 THOMAS MÜLLER: Hatte kaum Anbindung zum Spiel und wenn er am Ball war, machte er es sich und seinen Teamkollegen oft zu kompliziert. Note: 4. © imago images 27/33 LEROY SANE: Bestätigte seine überschaubare Form. Viele Ballkontakte, sehr wenig Ertrag. Mit seinen Ballverlusten und den daraus entstehenden italienischen Kontern eher ein Risiko als ein wichtiger Faktor. Note: 5. © imago images 28/33 TIMO WERNER: Sehr bemüht, aber ebenfalls glücklos. Fand auch wegen seiner Mitspieler kaum Zugriff auf den gegnerischen Strafraum, wich deshalb oft auf andere Positionen aus und fehlte dann vorn. Note: 4. © imago images 29/33 JONAS HOFMANN: Kam für Henrichs (58.) und sorgte direkt für mehr Offensivpower. In der Entstehung des 1:1 ein wichtiger Faktor, auch danach mit einigen guten Hereingaben. Note: 2,5. © imago images 30/33 JAMAL MUSIALA: Für Sane eingewechselt (58.), blieb aber ähnlich blass. Immerhin mit deutlich weniger Ballverlusten und sicheren Aktionen. Note: 4. © imago images 31/33 ILKAY GÜNDOGAN: Ersetzte Goretzka (69.). War im Mittelfeld immer anspielbar und fügte sich nahtlos ein. Offensiv etwas weniger gefährlich als sein Vorgänger. Note: 3,5. © imago images 32/33 KAI HAVERTZ: Kam für den glücklosen Müller (69.) und zeigte eine ordentliche Leistung, ohne aber große Highlightszenen zu haben. Note: 3,5. © imago images 33/33 DAVID RAUM: Durfte kurz vor dem Ende für Serge Gnabry ran (80.). Ohne Bewertung.

Southgate verurteilt Buhrufe der ungarischen Fans

Den ungarischen Fans war Respekt am Samstag einerlei - zum wiederholten Male. Wegen eines Schlupflochs in den Regularien wohnten der als Geisterspiel deklarierten Partie der Engländer in Budapest 30.000 Zuschauer bei, und als die Gäste vor dem Anpfiff wie gewohnt auf die Knie gingen, um gegen Rassismus zu protestieren, wurden sie ausgepfiffen und ausgebuht. Er habe "keine Ahnung", warum die Leute so etwas täten, sagte Southgate.

Ausfälle englischer Fans hatte es nicht zuletzt beim letzten Länderspiel in Deutschland gegen England am 22. März 2017 in Dortmund gegeben. Sie buhten dabei die deutsche Nationalhymne aus, sangen Lieder aus dem Zweiten Weltkrieg und zeigten den Hitlergruß. Danach sperrte der englische Verband zwei Fans lebenslang, die Vorfälle von damals beschrieb die FA vor dem Spiel am Dienstag erneut als einen Tiefpunkt.

Szenen wie damals sollen sich nicht wiederholen, weshalb unter anderem zwölf sogenannte Spotter, sonst in Wembley eingesetztes Sicherheitspersonal, die deutsche Polizei in München unterstützen soll.

Die Nervosität der FA ist nur allzu verständlich: Wegen der Ausschreitungen englischer Fans beim EM-Finale gegen Italien (2:3 i.E.) vergangenes Jahr in Wembley hat die UEFA den Verband zu einem Geisterspiel und Bewährungsauflagen verdonnert.