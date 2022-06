Ilkay Gündogan auch unter Flick nicht gesetzt: Wieso braucht so einer wie er noch Bewährungschancen?

21 Minuten durfte Ilkay Gündogan im ersten Spiel der Nations League, dem 1:1 in Italien, mitwirken. Auch unter Bundestrainer Hansi Flick scheint die Geschichte von Gündogan in der DFB-Elf keine neue Wendung zu erfahren. Dabei überredete Flick Gündogan erst zum Weitermachen.

Nach dem Aus im Achtelfinale der EM 2021 hatte Gündogan nach zehn fast nie komplikationsfreien Jahren mit einem Rücktritt aus der DFB-Elf geliebäugelt. Der Spiegel meint erfahren zu haben, dass Gündogans Rücktrittsbeschluss zu "achtzig Prozenzt festgestanden" habe.

Doch ein langes Telefonat mit dem damals designierten Bundestrainer Hansi Flick stimmte den mittlerweile 31-Jährigen um.

"Wertschätzung" habe er gespürt von Flick, berichtete Gündogan später, vor dem 1:1 in der Nations League gegen Italien lobte der Mittelfeldspieler den Trainer erneut. Flick habe "eine neue Dynamik reingebracht. Vielleicht war das eine Veränderung, die wir gebraucht haben", sagte er der FAZ.

Von dieser neuen Dynamik im Spiel der DFB-Elf war gegen Italien freilich höchstens in den ordentlichen ersten 15 Minuten etwas zu sehen, danach ergab sich die Nationalmannschaft in der Freiluftsauna des wunderschönen Stadions Renato dall'Ara in Bologna der Hitze und vielleicht auch ein bisschen dem Willen der neuformierten und stark verjüngten italienischen Nationalmannschaft, ihr Publikum nach der verpassten WM und dem brutalst deutlichen 0:3 in der Finalissima gegen Argentinien ein wenig zu versöhnen.

DFB-Team: Ilkay Gündogan auch unter Flick nicht gesetzt

Ilkay Gündogan betrachtete den eher lauen Kick seiner Mannschaftskameraden größtenteils von der Bank, erst in der 69. Minute kam er für Leon Goretzka. Er stabilisierte die deutsche Zentrale, war immer anspielbereit und verteilte die Bälle gewohnt sicher. Doch zur Wahrheit gehört auch: Gündogan ist in der Nationalmannschaft auch unter Flick eben nicht gesetzt.

Zwei Partien im Oktober verpasste er zwar verletzungsbedingt, aber nur in fünf von nun zehn Länderspielen unter Flick stand Gündogan in der Startelf, in den acht Spielen gelangen ihm drei Tore und eine Vorlage.

Doch anders als von Flick im Sommer in Aussicht gestellt, durfte er sich nie als offensiver ausgerichteter Achter oder gar auf der Zehn versuchen, auch weil Flick dort ohnehin die Qual der Wahl hat. Gegen Italien saßen etwa Kai Havertz und Jamal Musiala ebenfalls nur auf der Bank, der angeschlagene Marco Reus stand nicht mal im Kader. Und Thomas Müller und Serge Gnabry sind ja auch noch da.

Es spricht viel dafür, dass Gündogan auch vor und bei seinem wohl letzten Turnier seine Rolle im zentralen Mittelfeld finden muss. Dort also, wo die Bayern-Kumpel Joshua Kimmich und Leon Goretzka die Nase vorn zu haben scheinen.

Noten: Bayerns Problemfall auch bei Flick schwach - Italien hat einen neuen Star © imago images 1/33 Vor wunderschöner Kulisse trennen sich Italien und Deutschland zum Auftakt der Nations League mit 1:1. Bei Italien gibt's einen Debütanten-Ball, bei Deutschland überzeugt ein Verteidiger. Ein Bayern-Star fällt ab. Die Noten aller Spieler. © getty 2/33 ITALIEN – GIANLUIGI DONNARUMMA: Im ersten Durchgang sah er viele Deutsche im und um den Strafraum, aber so richtig beschäftigt wurde er nicht. Beim Gegentor machtlos, dann überragend bei der Doppelchance gegen Hofmann und Kimmich (79.). Note 2,5. © getty 3/33 ALESSANDRO FLORENZI: Ein Rechtsverteidiger mit der Rückennummer 7 ist ja immer so ein Zeichen, dass da keiner stehenbleibt, wenn es Raum gibt. Der Milan-Meister war dann auch viel unterwegs, gute Vorstöße und gefährliche Flanken. Note 2. © getty 4/33 FRANCESCO ACERBI: In der Anfangsphase hier und da mit Problemen in der Orientierung, dann aber konzentrierter in den Aktionen, auch weil er sich im Gegensatz zu Bastoni weniger nach vorne orientierte. Beim 1:1 dann sehr wild im Zweikampf. Note 4. © imago images 5/33 ALESSANDRO BASTONI: Nahm seine starke Form aus der Saison mit Inter mit und zeigte über weiter Strecken, warum man sich nach Chiellini langfristig keine Sorgen machen muss. Beim Gegentor beherzt im Zweikampf, konnte aber nicht endgültig klären. Note 3,5. © getty 6/33 CRISTIANO BIRAGHI: Der Linksverteidiger vom AC Florenz hatte in der Anfangsphase große Probleme gegen Gnabry, der Biraghi wiederholt stehen ließ. Dann mit Hilfe aus dem Zentrum sicherer, traute sich dann auch nach vorne. Note 3,5. © getty 7/33 DAVIDE FRATTESI: Bei seinem Länderspiel-Debüt für Italien sehr umtriebig, zog von der rechten Seite immer wieder ins Zentrum, um auch Florenzi Platz für sein Aufrücken zu geben. Ein paar Ballverluste, aber auch Abschlüsse. Note 3. © getty 8/33 BRYAN CRISTANTE: Nahm seine Rolle sehr defensiv an, selten mal ein Vorstoß, dafür aber mit den meisten Ballaktionen, weil Italien im Aufbau über das Zentrum kam. Hier und da auch ein rüder Zweikampf, dennoch fair. Note 3,5. © imago images 9/33 SANDRO TONALI: Einer der Besten beim Gastgeber. Der Milan-Star war sich für keinen Zweikampf zu schade, gewann viele Bälle und hat auch die Gabe, die Kugel dann sauber weiterzuspielen. Ging etwas müde runter. Note 2,5. © getty 10/33 MATTEO POLITANO: Fleißiger Außenbahnspieler, der sich nicht dadurch auszeichnet, als Wirbelwind durchzustarten, sondern eher Wege geht und Positionen besetzt. Der Raumdeuter Italiens – nur anders. Musste verletzt runter. Note 3,5. © getty 11/33 LORENZO PELLEGRINI: Nach seiner starken Saison bei der AS Rom auch mit einem guten Länderspiel gegen das DFB-Team, das er mit dem Tor zum 1:0 krönte. Er wirbelte vorher auch schon ganz ordentlich auf der linken Seite. Note 2. © getty 12/33 GIANLUCA SCAMACCA: Wenn der FC Bayern einen Stürmer sucht, sollte man mal bei Sassuolo nachschauen. Bärenstarke Vorstellung, ließ sich zurückfallen, wich auf die Flanken aus und hatte dennoch viele gefährliche Abschlüsse. Ein neuer Italien-Star. Note 2. © getty 13/33 WILFRIED GNONTO: Tolle Wochen für Willy! Wurde mit Andre Breitenreiter in der Schweiz Meister, dann beim Italien-Debüt nach wenigen Augenblicken mit einer tollen Vorlage zum 1:0 nach Einwechslung. Spannender Spieler mit viel Tempo. Note 2. © getty 14/33 TOMMASO POBEGA: Der Turiner kam zu seinem Länderspiel-Debüt in den letzten Minuten, orientierte sich unauffällig im Zentrum. Keine Bewertung. © getty 15/33 FEDERICO DIMARCO: Nach der guten Saison mit Inter sein Länderspiel-Debüt für Italien, vertrat für ein paar Minuten Biraghi auf der linken Abwehrseite. Hatte eine gute Schusschance (88.). Keine Bewertung. © getty 16/33 SAMUELE RICCI: Und noch ein Debütant. Der Mittelfeldspieler kam für Frattesi kurz vor Schluss. Keine Bewertung. © getty 17/33 MATTEO CANCELLIERI: Ein weiterer Debütant – der 20 Jahre alte Rechtsaußen spielt bei Hellas Verona und kam kurz vor Schluss für Scamacca. Keine Bewertung. © getty 18/33 DEUTSCHLAND - MANUEL NEUER: War da, wenn er gebraucht wurde. Allerdings gab ihm Italien nicht allzu oft die Gelegenheit, sich zu beweisen. Beim Gegentor chancenlos. Note: 3,5. © imago images 19/33 BENJAMIN HENRICHS: Sehr offensiv eingesetzt, fehlte deshalb defensiv. Italien bespielte den Raum hinter ihm wirkungsvoll. Offensiv kaum mit Einfluss. Fiel vom Grundniveau her klar ab. Note: 5. © imago images 20/33 NIKLAS SÜLE: Das Gegenteil von Rüdiger. Defensiv wurde er ein paar Mal überrannt und konnte das Loch hinter Henrichs kaum schließen. Mit dem Ball dafür kreativster Verteidiger im Team. Note: 3,5. © imago images 21/33 ANTONIO RÜDIGER: Stabilster deutscher Verteidiger. Verhinderte vor allem in der wackeligen Phase im ersten Durchgang Schlimmeres. Im Spielaufbau zuverlässig und ohne Tadel. Note: 2,5. © imago images 22/33 THILO KEHRER: Unter Flick ein ständiger Wiederkehrer, zahlte das Vertrauen nur teilweise zurück. Ohne große Momente, aber eben auch meist zuverlässig. Sah in der Entstehung des Gegentors dennoch alt aus. Note: 4. © imago images 23/33 JOSHUA KIMMICH: Für seine Ansprüche lange zu wenig. Bekam zunächst kaum Tempo ins Spiel und hatte defensiv Probleme. Steigerte sich im zweiten Durchgang und erzielte das wichtige 1:1. Note: 3. © imago images 24/33 LEON GORETZKA: Jagte im ersten Durchgang mehrere Bälle in den Nachthimmel, was seine Offensivbemühungen unterstreicht. Hat das Spiel gut angetrieben. Dafür gegen den Ball ungewohnt schwach. Eroberte kaum Bälle. Note: 3,5. © imago images 25/33 SERGE GNABRY: Bester deutscher Offensivspieler, weil er als einziger Dynamik in die DFB-Statik brachte. Dribbelte viel und hatte gute Gelegenheiten für ein Tor. Spielte dennoch ein wenig glücklos und verlor in der zweiten Halbzeit an Power. Note: 3. © imago images 26/33 THOMAS MÜLLER: Hatte kaum Anbindung zum Spiel und wenn er am Ball war, machte er es sich und seinen Teamkollegen oft zu kompliziert. Note: 4. © imago images 27/33 LEROY SANE: Bestätigte seine überschaubare Form. Viele Ballkontakte, sehr wenig Ertrag. Mit seinen Ballverlusten und den daraus entstehenden italienischen Kontern eher ein Risiko als ein wichtiger Faktor. Note: 5. © imago images 28/33 TIMO WERNER: Sehr bemüht, aber ebenfalls glücklos. Fand auch wegen seiner Mitspieler kaum Zugriff auf den gegnerischen Strafraum, wich deshalb oft auf andere Positionen aus und fehlte dann vorn. Note: 4. © imago images 29/33 JONAS HOFMANN: Kam für Henrichs (58.) und sorgte direkt für mehr Offensivpower. In der Entstehung des 1:1 ein wichtiger Faktor, auch danach mit einigen guten Hereingaben. Note: 2,5. © imago images 30/33 JAMAL MUSIALA: Für Sane eingewechselt (58.), blieb aber ähnlich blass. Immerhin mit deutlich weniger Ballverlusten und sicheren Aktionen. Note: 4. © imago images 31/33 ILKAY GÜNDOGAN: Ersetzte Goretzka (69.). War im Mittelfeld immer anspielbar und fügte sich nahtlos ein. Offensiv etwas weniger gefährlich als sein Vorgänger. Note: 3,5. © imago images 32/33 KAI HAVERTZ: Kam für den glücklosen Müller (69.) und zeigte eine ordentliche Leistung, ohne aber große Highlightszenen zu haben. Note: 3,5. © imago images 33/33 DAVID RAUM: Durfte kurz vor dem Ende für Serge Gnabry ran (80.). Ohne Bewertung.

DFB-Team: Bei Leon Goretzka schwang ein Hauch Alibi mit

In Bologna wurde Kimmich nicht nur wegen seines Ausgleichstreffers seinem Anspruch als Leader der Mannschaft gerecht. Leon Goretzka dagegen fiel vor allem durch ungewohnte Schwächen im Spiel gegen den Ball und allzu großem Zögern vor dem Tor auf. Er konnte seine Wucht nur selten entfalten, bei seinen dynamischen Aktionen, sonst sein Markenzeichen, schwang bisweilen ein Hauch Alibi mit.

Kurz: Eine Pause für Goretzka im Spiel gegen England in München und eine Sprengung des mächtigen Bayernblocks auch an dieser Stelle (auch der in Italien schwache Leroy Sane und Thomas Müller könnten eine Pause gebrauchen) am Dienstag (20.45 Uhr, LIVETICKER) wäre durchaus angebracht.

Das könnte natürlich erneut eine Bewährungschance für Gündogan sein. Wobei da die entscheidende Frage ist, wieso ein Spieler wie Gündogan, der so spielintelligent wie nur wenige Spieler auf der Welt ist, überhaupt noch Bewährungschancen braucht in der DFB-Elf?

Klar, Gündogan war in seiner Karriere oft und viel verletzt, doch seine Turniergeschichte liest sich nicht nur wegen der Verletzungen eher zäh:

Bei der EM 2012 war er im Kader, spielte aber nicht.

Die WM 2014 verpasste er wegen einer Rückenverletzung.

Die EM 2016 verpasste er wegen einer Knieverletzung.

Vor der WM 2018 der Skandal wegen der Erdogan-Fotos, während des Turniers kam er auf 59 Minuten beim einzigen Sieg gegen Schweden.

Bei der EM 2021 spielte er 90 Minuten gegen Frankreich, 73 gegen Portugal, 58 gegen Ungarn und gar nicht gegen England.

Wäre er nach dem paneuropäischen Turnier zurückgetreten, seine Nationalmannschaftskarriere wäre erst recht unvollendet gewesen. Ob er daran noch etwas ändern kann, ist offen. Bei einer anderen Sache könnte ihm seine wechselvolle Zeit beim DFB aber helfen.

Obwohl Gündogan seit April durch sein damals 34. Tor für Manchester City zum treffsichersten Deutschen in der Geschichte der Premier League wurde und er am letzten Spieltag mit seinen zwei Toren gegen Aston Villa zum Titelhelden avancierte, soll seine Zukunft bei Manchester City offen sein.

Die treffsichersten Deutschen der Premier League

Platz Spieler Spiele Tore 1 Ilkay Gündogan 157 36 2 Mesut Özil 184 33 3 Jürgen Klinsmann 56 29 4 Uwe Rösler 102 29 5 Leroy Sane 90 25

In den wichtigen Halbfinalspielen gegen Real Madrid in der Champions League saß er zunächst auf der Bank, auch in der Premier League kam er am letzten Spieltag von draußen. Laut Daily Mail soll ihm der Klub trotz Vertrags bis 2023 freigestellt haben, ob er sich nach anderen Vereinen umsehen möchte.

Gündogan, der auf die harte Tour lernen musste, wie nötig im Laufe einer Karriere Geduld sein kann, sagte in der FAZ, auf einen Verbleib bei Manchester City angesprochen: "Das wird sich zeigen. Nach aktuellem Stand gehe ich aber davon aus."