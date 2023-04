El Clásico in der Copa del Rey! Der FC Barcelona empfängt Real Madrid zum Halbfinal-Rückspiel. SPOX bietet dazu einen Liveticker zum Mitlesen an.

In der Copa del Rey geht es heute wieder zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid zur Sache. Das Rückspiel im Halbfinale steht an. Kann Barcelona das 1:0 aus dem Hinspiel über die Ziellinie retten? SPOX tickert die Partie live mit.

FC Barcelona vs. Real Madrid: Clasico in der Copa del Rey heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Zum dritten Mal in etwas mehr als einem Monat stehen sich nun die zwei besten Vereine Spaniens gegenüber, insgesamt viermal gab es in dieser Saison den Clásico bereits. Während die Madrilenen das erste Aufeinandertreffen in der Liga mit 3:1 für sich entscheiden konnten, folgten darauf drei Barca-Siege: 3:1 im spanischen Supercup, 2:1 in der Liga-Rückrunde und 1:0 im Halbfinal-Hinspiel des spanischen Pokals. Die Königlichen um Toni Kroos stehen also unter Zugzwang. Ein Sieg muss her, um ins Finale zu ziehen.

Vor Beginn: Das Halbfinal-Rückspiel wird um 21 Uhr im Camp Nou (Barcelona) angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum El Clásiso in der Copa del Rey! Der FC Barcelona empfängt seinen stärksten Rivalen Real Madrid.

© getty Real Madrid und der FC Barcelona treffen innerhalb eines Monats zum dritten Mal aufeinander.

FC Barcelona vs. Real Madrid: Clasico in der Copa del Rey heute im TV und Livestream

Wer das Rückspiel zwischen Barcelona und Real Madrid heute live schauen möchte, hat die Wahl zwischen mehreren Anbietern.

Gezeigt wird die Partie bei Sportdigital Fußball und DAZN, das für den Zugriff ein Abonnement verlangt. Dabei stehen drei Pakete zur Verfügung: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Weiters ist das Duell auch bei OneFootball, Bild+, Sport Bild und Sport1Extra zu sehen.

FC Barcelona vs. Real Madrid: Die vergangenen fünf Pflichtspiele