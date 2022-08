Real Madrid: Abgang von Casemiro überraschte Toni Kroos

Mittelfeldspieler Toni Kroos von Real Madrid wurde vom Abgang seines Mitspielers Casemiro zu Manchester United ziemlich überrascht. Das gab der ehemalige Nationalspieler in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" zu.

"Die Entscheidung hat mich überrascht, das zu machen. Er hat für sich die Entscheidung getroffen, noch mal etwas Neues zu machen. Er ist 30, weiß mit Sicherheit, dass er das in zwei oder drei Jahren auch nicht mehr machen braucht", so Kroos.

Auch aufkommende Gerüchte hielt er zunächst für eine Ente, doch nachdem der Transfer heißer zu werden schien, hakte er bei Casemiro nach.

"Es gab immer mehr Berichte, es wurde dann irgendwie heißer. Am Anfang hätte ich auch überhaupt nicht damit gerechnet, ich habe das erstmal nur für ein Gerücht gehalten. Aber es gibt dann doch ein, zwei Zeitungen hier, die ein bisschen besser informiert sind", fuhr Kroos fort. "Als dann immer mehr berichtet und über Details gesprochen wurde, war es so, dass ich um drei, vier Uhr nachts wach war, als ich krank war. Dann habe ich ihm halt geschrieben, ob er mich jetzt wirklich allein lässt in der Dampfsauna."

Am Morgen kam dann die Antwort des Brasilianers, der bestätigte, dass es ihn zu den Red Devils zieht. Real erhält 60 Millionen Euro Ablöse, zehn weitere Millionen können durch Boni folgen.