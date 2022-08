Nächste Lewandowski-Show bei Barcelona-Heimsieg gegen Real Valladolid

Weltfußballer Robert Lewandowski hat den FC Barcelona mit seinem zweiten Doppelpack in Folge zum ersten Heimsieg in der laufenden Spielzeit geschossen.

Beim 4:0 (2:0)-Erfolg über Real Valladolid brachte der polnische Topstürmer seinen neuen Arbeitgeber in Führung (24.), Pedri (43.) legte noch vor der Pause nach.

In der zweiten Hälfte entschied der langjährige Torjäger von Barcas Champions-League-Vorrundengegner Bayern München mit der Hacke die Partie (64.). Sergi Roberto (90.+2) sorgte für den Endstand, nachdem Valladolids Keeper Jordi Masip Lewandowskis Schuss aus kurzer Distanz noch an die Latte gelenkt hatte.

"Lewandowski ist top, wir wissen, wen wir da verpflichtet haben, er ist einer der Besten der Welt, er spielt gut und schießt Tore", schwärmte Neuzugang Jules Koundé, der sein Debüt für seinen neuen Klub feierte. "Ich bin sehr zufrieden mit dem Sieg ohne Gegentor. Es war ein gutes Debüt, ich habe mich gut gefühlt. Ich habe noch nicht so viele Minuten in den Beinen, aber ich habe noch Zeit, in Form zu kommen."

Mit sieben Punkten stehen die ungeschlagenen Katalanen vorübergehend auf dem zweiten Tabellenplatz der spanischen Liga.

Am Abend (22.00 Uhr) könnte Meister Real Madrid mit einem Sieg bei Espanyol Barcelona wieder an Barça vorbeiziehen und die Tabellenführung übernehmen.