Real Madrid und der FC Barcelona stehen sich heute im Halbfinale der spanischen Supercopa gegenüber. Hier könnt Ihr das Spitzenspiel im Liveticker verfolgen.

El Clasico in der Supercopa de Espana! Der Tabellenführer der Primera Division Real Madrid trifft im Halbfinale auf den kriselnden FC Barcelona. SPOX tickert das Spektakel für Euch von Anfang bis Ende live und ausführlich mit.

Real Madrid vs. FC Barcelona / Spielbeginn 20 Uhr Tore Aufstellung Real Madrid Courtois - Carvajal, Militão, Nacho, Mendy - Modrić, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinícius Aufstellung FC Barcelona ter Stegen - Dani Alves, Piqué, Araújo, Jordi Alba - Frenkie de Jong, Busquets, Gavi - Dembélé, Luuk de Jong, Ferran Gelbe Karten

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Supercopa de Espana: Real Madrid vs. FC Barcelona heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das ist die Startaufstellung des FC Barcelona: ter Stegen - Dani Alves, Piqué, Araújo, Jordi Alba - Frenkie de Jong, Busquets, Gavi - Dembélé, Luuk de Jong, Ferran.

Vor Beginn: So beginnt Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militão, Nacho, Mendy - Modrić, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinícius.

Vor Beginn: Real-Trainer Carlo Ancelotti musste seine Startelf kurzfristig verändern. Ex-Bayern-Star David Alaba kann wegen Muskelbeschwerden nicht auflaufen. Den Österreicher ersetzt Nacho Fernandez. Im Vergleich zum 4:1-Sieg gegen den FC Valencia gibt es eine weitere Änderung. Daniel Carvajal kommt für Lucas Vazquez ins Team.

Vor Beginn: Während die Begegnung Real Madrid gegen Barcelona in der Vergangenheit stets für ein Spektakel sorgte, sind die Kräfteverhältnisse heute nicht mehr so ausgeglichen - zumindest auf dem Papier. Real Madrid führt die Liga vor dem FC Sevilla und Real Betis an. Die hoch verschuldeten Katalanen dagegen sind nur auf Rang sechs. Der Rückstand auf die Madrilenen beträgt - bei einem Spiel weniger - bereits 17 Punkte.

Vor Beginn: Der Anstoß erfolgt um 20 Uhr. Gespielt wird jedoch nicht in Spanien, sondern im King Fahd International Stadium in Riad, Saudi-Arabien. Auch das morgige Halbfinale zwischen Atletico Madrid und Athletic Bilbao steigt im selben Stadion. Gleiches gilt für das Finale am Sonntag.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Halbfinale beim spanischen Supercup zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona.

Supercopa de Espana: Real Madrid vs. FC Barcelona heute im TV und Livestream

Offiziell gibt es heute keine Übertragung zum Halbfinalduell zwischen den beiden Giganten aus Spanien. Der Streamingdienst DAZN, der sowohl für die Primera Division als auch den Copa del Rey Übertragungsrechte besitzt, überträgt das Spiel ebenfalls nicht.

Supercopa de Espana: Die Spiele im Überblick