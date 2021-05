Am letzten Spieltag in der Primera Division steht Real Madrid dem FC Villarreal gegenüber. Die Königlichen können noch Meister werden. Mit dem Liveticker von SPOX entgeht Euch nichts.

Real Madrid kann seinen Meistertitel in der spanischen Liga verteidigen, muss dafür aber auf einen Ausrutscher von Atlético Madrid hoffen. Erledigt die Mannschaft von Zinedine Zidane ihre eigenen Hausaufgaben gegen den FC Villarreal zumindest einmal? Hier gibt es den 38. Spieltag der Primera Division im Liveticker.

Real Madrid vs. FC Villarreal: Primera Division heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Verzichten muss Zinedine Zidane in seinem möglicherweise letzten Spiel als Real-Trainer auf Toni Kroos, der mit dem Coronavirus zu kämpfen hat. Eden Hazard musste sich zudem neuerdings angeschlagen abmelden. Zudem fehlen Daniel Carvajal, Lucas Vazquez und Ferland Mendy verletzt.

Vor Beginn: Was den Blancos zugute kommen dürfte: Der eigene Gegner - Villarreal - schielt bereits auf das Europa-League-Finale gegen Manchester United, was Trainer Unai Emery sogar selbst gesagt hat. Und Atleticos Kontrahent Valladolid kämpft dagegen noch ums Überleben. Der Klub von Präsident Ronaldo ist derzeit Vorletzter, könnte sich mit einem Sieg aber noch retten.

Vor Beginn: Real hat die Meisterschaft nicht in eigener Hand. Was passieren muss, damit das weiße Ballett am Ende doch triumphiert? Ein eigener Erfolg ist Pflicht, dazu sind die Königlichen dann darauf angewiesen, dass Atletico parallel bei Real Valladolid nicht gewinnt. Heißt: Unentschieden oder Niederlage. Real hat 81 Punkte, Atletico 83. Bei einer Punktgleichheit wäre Real wegen des gewonnenen direkten Vergleichs (2:0, 0:0) Meister - zum 35. Mal in der Vereinsgeschichte.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker am 38. Spieltag in der spanischen Liga zwischen Real Madrid und dem FC Villareal. Los geht es um Punkt 18 Uhr, Schauplatz ist das Estadio Alfredo Di Stefano in Madrid. Das Bernabeu-Stadion wird bekanntlich umgebaut, wegen der Geisterspiele durch die Corona-Pandemie möchte Real diesen nicht unnötig stören.

Real Madrid vs. FC Villarreal: Primera Division heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Real Madrid : Courtois - Odriozola, Varane, Ramos, Nacho - Valverde, Casemiro, Modric - Asensio, Benzema, Vinicius

: Courtois - Odriozola, Varane, Ramos, Nacho - Valverde, Casemiro, Modric - Asensio, Benzema, Vinicius FC Villarreal: Asenjo - Gaspar, Albiol, Torres, A. Moreno - Trigueros, Capoue, Parejo - G. Moreno, Bacca, Gomez

Real Madrid vs. FC Villarreal: Primera Division heute live im TV und Livestream

Live verfolgen lässt sich Real gegen Villarreal heute live und in voller Länge bei DAZN. Der Streamingdienst besitzt bekanntermaßen die Rechte an der Übertragung der Primera Divsion und bietet Euch heute neben den Einzelspielen auch eine Meisterkonferenz an - mit Real und Atletico.

DAZN lässt sich für Neukunden zunächst 30 Tage lang kostenlos testen. Danach entscheidet der Nutzer, ob es mit einem Bezahlabo weitergehen soll. Zur Auswahl stehen hierbei das Monatsabo (11,99 Euro pro Monat, Abo läuft automatisch weiter bis zur Kündigung) und das Jahresabo (119,99 Euro, einmalig).

