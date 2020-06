Toni Kroos von Real Madrid exklusiv vor LaLiga-Restart: "Wir können nur hoffen, dass Barcelona was liegenlässt"

Nach der Bundesliga ist die Primera Division die erste europäische Top-Liga, die nach der durch das Coronavirus erzwungenen Pause den Spielbetrieb wieder aufgenommen hat. Im exklusiven Gespräch mit DAZN und SPOX spricht Toni Kroos vor dem Spiel von Real Madrid gegen Eibar am Sonntag (ab 19.30 Uhr live auf DAZN) über den Restart, den Meisterschaftskampf mit dem FC Barcelona, sein neues Hobby, Dortmunds Mario Götze und mögliche Neuzugänge wie Mbappe, Sancho oder Havertz.

Mehr als drei Monate ist es mittlerweile her, als Toni Kroos zuletzt mit Real Madrid ein Pflichtspiel bestritten hat. Damals verlor er mit den Königlichen nicht nur mit 1:2 bei Real Betis, sondern in der Folge auch die Tabellenführung an den FC Barcelona. Die Niederlage sieben Tage nach dem mit 2:0 gewonnenen Clasico gegen die Katalanen habe einmal mehr "die mangelnde Konstanz" von Real in dieser Spielzeit gezeigt.

"Das ist das, was uns noch ein bisschen fehlt. Sonst wären wir als Tabellenführer in die Corona-Pause gegangen. Aber das ist jetzt abgehakt", versichert der Nationalspieler, der jedoch auch zugab, dass der Verlust der Spitzenposition in der Primera Division einen faden Beigeschmack hat: "Wir können nur hoffen, dass Barcelona etwas liegenlässt."

Die Entscheidung über den Gewinn der Meisterschaft wird nach Meinung des 30 Jahre alten Mittelfeldspielers auch über die tiefe des Kaders gehen. Es komme "sicherlich" darauf an, "wer weniger Verletzte hat. Da wird man jeden Spieler brauchen. Das Team, das mit dieser ungewohnten Situation am besten umgeht, wird am Ende auch Meister."

Kroos, Rakitic und Co.: Diese LaLiga-Spieler waren auch in der Bundesliga aktiv © imago images 1/24 Am 11. Juni nimmt die spanische Liga wieder den Spielbetrieb auf. Los geht’s mit Real Betis gegen FC Sevilla (ab 22 Uhr LIVE bei DAZN und im kostenlosen YouTube-Livestream bei SPOX und Goal). Wir zeigen euch alle Ex-BuLi-Spieler, die in LaLiga kicken. © imago images 2/24 Takashi Inui (SD Eibar) - von 2012 bis 2015 bei Eintracht Frankfurt: Mutierte in drei Jahren bei den Adlern zum Publikumsliebling, ehe er aufgrund von fehlender Einsatzzeiten nach Spanien ging. Zuletzt wurde er oft ausgeliehen. © imago images 3/24 Pablo de Blasis (SD Eibar) - von 2014 bis 2018 beim FSV Mainz 05: Gehörte jahrelang zum erweiterten Stammspielerkreis der Rheinhessen. In der aktuellen Saison kommt er nach 21 Spielen auf zwei Assists. © imago images 4/24 Jesus Vallejo (FC Granada) - von 2016 bis 2017 bei Eintracht Frankfurt: Der damalige Leihspieler von Real Madrid war absoluter Leistungsträger bei der SGE. Frankfurt wollte ihn halten, doch die Königlichen bestanden auf eine Rückkehr. © imago images 5/24 Abdul Rahman Baba (RCD Mallorca) - von 2014 bis 2015 beim FC Augsburg und von 2017 bis 2019 bei Schalke 04: Wechselte für 20 Mio. Euro vom FCA zu Chelsea, setzte sich aber dort nie durch. Auch bei seiner Leihe zu Schalke konnte er nicht überzeugen. © imago images 6/24 Jose Campana (UD Levante) - 2014 beim 1. FC Nürnberg. Konnte den Abstieg der Franken als Leihspieler von Crystal Palace nicht verhindern. 2016 wechselte er von Sampdoria Genua zu seinem heutigen Klub. © imago images 7/24 Coke (UD Levante) - von 2016 bis 2018 bei Schalke 04: Kam für vier Mio. Euro von Sevilla zu den Königsblauen. Wegen eines Kreuzbandrisses und weiteren Verletzungen kam er aber kaum zu Einsätzen, ehe er zu Levante ging. © imago images 8/24 Joselu (Deportivo Alaves) - von 2012 bis 2015 bei Hoffenheim, Frankfurt und Hannover: In 79 Bundesliaspielen netzte der gebürtige Stuttgarter insgesamt 22-mal. Vor seinem derzeitigen Klub war er noch bei Stoke City und Newcastle United. © imago images 9/24 Paco Alcacer (FC Villarreal) - von 2018 bis 2020 bei Borussia Dortmund: Der Stürmer kam vor seiner festen Verpflichtung per Leihe von Barca und schlug gleich ein wie eine Bombe. Im Winter flüchtete er vor Shootingstar Erling Haaland. © imago images 10/24 Andres Guardado (Betis Sevilla) - 2014 bei Bayer Leverkusen: Kam per Leihe aus Valencia, spielte aber nur eine Rückrunde für die Werkself. Nach seiner Rückkehr landete er über Eindhoven bei seinem jetzigen Klub. © imago images 11/24 Marc Bartra (Real Betis) - von 2016 bis 2018 bei Borussia Dortmund: Kam als Talent von Barca, war aber nie Stammspieler. Nachdem er sich beim Attentat auf den BVB-Bus verletzte, wollte er zurück in sein Heimatland. © imago images 12/24 Luuk de Jong (FC Sevilla) - von 2012 bis 2014 bei Borussia Mönchengladbach: Wechselte für zwölf Mio. Euro aus den Niederlanden zu den Fohlen und wusste nie zu überzeugen. Nach zwei Jahren ging es nach Eindhoven, ehe er bei Sevilla landete. © imago images 13/24 Sergio Escudero (FC Sevilla) - von 2010 bis 2013 bei Schalke 04: Machte lediglich 22 Pflichtspiele für Königsblau und wurde schließlich an Getafe verscherbelt. Seit 2015 ein wichtiger Bestandteil bei Sevilla. 2016 gewann er zudem die Europa League. © imago images 14/24 Adnan Januzaj (Real Sociedad San Sebastian) - von 2015 bis 2016 bei Borussia Dortmund: Der Leihvertrag des damaligen Mega-Talents wurde bereits nach der Hinrunde aufgelöst, weil er zu selten spielte. Seit 2017 spielt er in Spanien. © imago images 15/24 Alexander Isak (Real Sociedad San Sebastian) - von 2017 bis 2019 bei Borussia Dortmund: Der Stürmer schaffte den Durchbruch erst bei Willem II, ehe er in dieser Saison wie am Fließband (14) trifft. Isak steht auf dem Zettel von einigen Top-Klubs. © imago images 16/24 Francis Coquelin (FC Valencia) - von 2013 bis 2014 beim SC Freiburg: Überzeugte bei seiner einjährigen Leihe, sodass er nach seiner Rückkehr auch bei Arsenal oft eingesetzt wurde. 2018 wechselte er von den Gunners zu Valencia. © imago images 17/24 Ousmane Dembele (FC Barcelona) - von 2016 bis 2017 bei Borussia Dortmund: Streikte sich nach einer überragenden Saison beim BVB aus dem Vertrag und wechselte für 125 Mio. Euro zu Barca. Dort fällt er ebenfalls hauptsächlich negativ auf. © imago images 18/24 Arturo Vidal (FC Barcelona) - von 2007 bis 2011 bei Leverkusen und von 2015 bis 2018 beim FC Bayern: Der Mittelfeldspieler machte sich schnell als "Krieger" einen Namen. Seit zwei Saisons treibt er sein Unwesen bei Barca. Die Zukunft? Unklar! © imago images 19/24 Ivan Rakitic (FC Barcelona) - von 2007 bis 2011 bei Schalke 04: Königsblau verkaufte den Kroaten zum Spottpreis an Sevilla, ehe er dort zum Kapitän aufstieg und seit 2014 das Mittelfeld von Barca dirigiert. Wird im Sommer wohl wechseln. © imago images 20/24 Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) - von 2010 bis 2014 bei Borussia Mönchengladbach: Nach anfänglichen Problemen setzte sich der Nationalkeeper 2017 vollends durch und ist seitdem die klare Nummer eins bei Barca. © imago images 21/24 Luka Jovic (Real Madrid) - von 2017 bis 2019 bei Eintracht Frankfurt: Nach einer Findungsphase ballerte sich der Serbe in der vergangenen Saison in den Mittelpunkt der Top-Klubs. Real bekam den Zuschlag. Bisher blieb er aber glücklos. © imago images 22/24 James Rodriguez (Real Madrid) - von 2017 bis 2019 beim FC Bayern: Die zweijährige Leihe reichte nicht, die FCB-Verantwortlichen von einer festen Verpflichtung zu überzeugen. Bei Real läuft es weiterhin nicht, weshalb seine Zukunft mehr als unklar ist. © imago images 23/24 Daniel Carvajal (Real Madrid) - von 2012 bis 2013 bei Bayer Leverkusen: Spielte eine überragende Saison im Trikot der Werkself, sodass die Königlichen den Spanier postwendend zurückkauften. Dort ist er noch heute Stammspieler. © imago images 24/24 Toni Kroos (Real Madrid) - von 2007 bis 2014 für den FC Bayern und Leverkusen: Heynckes formte ihn in Leverkusen, bei Bayern wurde er zum Strippenzieher in der Zentrale. Real schnappte sich den Nationalspieler schließlich für "nur" 30 Mio. Euro.

Real Madrid: Transfergerüchte? Kroos: "In 80 Prozent aller Fälle ist es anders gekommen"

Wie es aktuell um die körperliche Verfassung der Real-Mannschaft bestellt sei, wollte Kroos jedoch nicht abschätzen: "Das werden die Spiele zeigen. Denn den Wettkampf kann man im Training nicht wirklich simulieren. Man kann sich lediglich so gut es geht vorbereiten. Am ersten Spieltag sehen wir, wie weit wir sind."

Er selbst habe während der Corona-Pause "möglichst viel Sport treiben" wollen und sich daher sogar einen Boxsack zugelegt. "Das ist eine andere körperliche Erfahrung und sehr anstrengend. In einem Boxring würde ich keine vier Runden durchhalten", sagt Kroos über sein neues Hobby.

Nun liege sein Fokus aber wieder einzig und allein auf Fußball und die Titeljagd mit den Königlichen, die in der zweiten Amtszeit von Trainer Zindedine Zidane bis dato auf den Gewinn der Supercopa wenig erfolgreich verläuft. Auch deshalb stand der bei Real in seiner ersten Amtsperiode von 2016 bis 2018 so erfolgreiche Champions-League-Garant auf der Trainerbank vor der Corona-bedingten Saisonunterbrechung in der Kritik.

Kroos sehe jedoch "kaum Unterschiede" zur ersten Amtszeit von Zidane bei Real Madrid: "Er musste nicht viel verändern. Es gibt viele Automatismen, vor allem im Training, die sehr ähnlich sind. Wichtig ist es, eine gewisse Konstanz reinzubekommen. Dann ist es absolut möglich, Meister zu werden."

Wie der Kader sich nach der laufenden Saison entwickeln wird und ob sich die immer wieder mit Real in Verbindung gebrachten Supertalente Kylian Mbappe, Jadon Sancho oder Kai Havertz den Königlichen anschließen könnten, wagte er hingegen nicht zu prognostizieren: "Die Spieler sind für viele Klubs interessant, weil sie jung sind und eine Qualität haben. Aber ich habe in meinen sechs Jahren in Madrid schon so viele Namen gehört, die kommen und gehen sollten, und in 80 Prozent aller Fälle ist es anders gekommen."

Primera Division: "Black Lives Matter"? Kroos: "Nicht ausschließen und erst recht nicht verurteilen"

Gut vorstellen könne sich Kroos hingegen eine Solidarisierung von Fußballprofis zum Re-Start der Primera Division mit der "Black Lives Matter"-Bewegung, die sich gegen Polizeigewalt und gegen Rassismus einsetzt. Nach dem gewaltsamen Tod des US-Amerikaners George Floyd in Polizeigewahrsam war es besonders in den USA zu teils heftigen Protesten und Zusammenstößen gekommen.

"Das kann man nicht ausschließen und erst recht nicht verurteilen. Es ist eigentlich unfassbar, dass solche Taten immer noch passieren. Aber gut, dass jetzt ein Umdenken stattfindet. Ich hoffe, dass wir damit den Betroffenen auch ein Stück weit helfen können", sagte Kroos.

Toni Kroos: Spielerstatistiken bei Real Madrid in der Saison 2019/20

Wettbewerb Spiele Tore Torvorlagen Primera Division 24 3 5 Champions League 5 1 2 Copa del Rey 2 - 2 Supercopa 2 1 -

Toni Kroos über...

... das Training bei Real Madrid: "Wir sind erst seit der vergangenen Woche im Mannschaftstraining. Davor war die Arbeit in Kleingruppen geregelt. Es ist gut, dass es jetzt endlich wieder losgeht."

... seinen Zeitvertreib während der Corona-Pause: "Wenn man zehn Wochen zuhause verbringen muss, ist Kreativität gefragt. Das macht jeder auf seine Art und Weise. Ich wollte möglichst viel Sport treiben und habe mir zum Beispiel einen Boxsack zugelegt. Das ist eine andere körperliche Erfahrung und sehr anstrengend. In einem Boxring würde ich keine vier Runden durchhalten."

... Bedenken, die Saison wieder zu starten: "Die Zahlen in Spanien waren deutlich schlimmer als in Deutschland. Deswegen war die Pause auch größer. Noch ist hier alles wieder im Aufbau, aber alle wollen gerne zur Normalität zurückkommen und dazu gehört eben der Fußball. Wir hoffen, dass der Ablauf so funktioniert, wie es in Deutschland der Fall ist."

... die Austragung der Heimspiele im Stadion Alfredo di Stefano: "Unsere zweite Mannschaft spielt dort und das Stadion steht auf unserem Trainingsgelände. Die Maße vom Feld entsprechen ungefähr denen im Santiago Bernabeu. In meinen Augen ist das eine schlaue Entscheidung. Wenn eh keine Fans kommen dürfen, muss man auch nicht in einem Stadion für 80.000 Zuschauer spielen. Zumal dort dann ungestört weitergebaut werden kann."

... den Meisterschaftskampf mit dem FC Barcelona: "Wir spielen in dieser Saison nicht mehr gegeneinander. Wir können daher nur hoffen, dass Barcelona was liegenlässt. Bei dem engen Terminkalender kommt es sicherlich auf den Kader an und darauf, wer weniger Verletzte hat. Da wird man jeden Spieler brauchen. Das Team, das mit dieser ungewohnten Situation am besten umgeht, wird am Ende auch Meister. So etwas gab es noch nie."

... die Konzentration und den Fokus auf den Re-Start: "Das ist gar nicht so schwierig. Denn bei allen herrscht eine gewisse Vorfreude, endlich wieder Wettkampf zu haben. Es wird eine andere Motivation sein, weil wir nicht mehr vor 80.000 Zuschauer spielen. Aber man muss sich bewusst machen, dass es dennoch um sehr viel geht, auch wenn die Spiele einen gewissen Trainings-Charakter haben."

... die zweite Amtszeit von Trainer Zinedine Zidane: "Ich sehe kaum Unterschiede im Vergleich zur ersten Amtszeit, in der er sehr erfolgreich war. Er musste auch nicht viel verändern. Es gibt viele Automatismen, vor allem im Training, die sehr ähnlich sind. Wichtig ist es, eine gewisse Konstanz reinzubekommen. Dann ist es absolut möglich, Meister zu werden."

... den Sieg im Clasico vor der Corona-Pause: "Das war zu dem Zeitpunkt ein ganz wichtiger Sieg - für uns und für die Fans. Aber gleich eine Woche später hat sich mit der Niederlage bei Betis Sevilla die mangelnde Konstanz gezeigt. Das ist das, was uns noch fehlt. Sonst wären wir als Tabellenführer in die Corona-Pause gegangen. Aber das ist jetzt abgehakt, wir liegen ja nur zwei Zähler zurück. "

... die Ziele zum Saisonende: "Bei Real Madrid sollte es schon immer zumindest ein Titel sein, wenn wir von einer gelungenen Saison sprechen wollen. Ohne Titel ist die Saison zwar nicht gleich automatisch schlecht, aber das letzte Jahr war einfach nicht gut."

... einen möglichen Wechsel von Mario Götze nach Spanien: "Ich habe ihn in der letzten Zeit überhaupt nicht spielen gesehen. Das liegt nicht nur daran, dass er wenig eingesetzt wird, sondern dass ich so wenig Bundesliga schaue. Deswegen kann ich nicht einschätzen, wo er aktuell hinpassen könnte."

... mögliche Transfers von Kylian Mbappé, Jadon Sancho oder Kai Havertz zu Real Madrid: "Ich weiß nicht, welche Wünsche der Klub hat und welche finanziellen Ausgaben möglich sind. Die Spieler sind für viele Klubs interessant, weil sie jung sind und eine Qualität haben. Aber ich habe in meinen sechs Jahren in Madrid schon so viele Namen gehört, die kommen und gehen sollten, und in 80 Prozent aller Fälle ist es anders gekommen."

... mögliche Solidarisierung der spanischen Profis mit "Black Lives Matter": "Ich könnte mir vorstellen, dass sich auch in der spanischen Liga Spieler damit solidarisieren. Das kann man nicht ausschließen und erst recht nicht verurteilen. Es ist eigentlich unfassbar, dass solche Taten immer noch passieren. Aber gut, dass jetzt ein Umdenken stattfindet. Ich hoffe, dass wir damit den Betroffenen auch ein Stück weit helfen können."

... die hochgelobte Chicago-Bulls-Dokumentation "The Last Dance" auf Netflix: "Mir fehlte zuhause mit drei Kindern bislang die Zeit dazu. Und wenn ich eine Serie anschaue, dann möchte ich sie auch schnell bis zum Ende ansehen. Deshalb habe ich absichtlich noch nicht damit angefangen. Aber wenn das Reisen und die Hotelaufenthalte wieder losgehen, dann habe ich mir das fest vorgenommen."