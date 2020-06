Primera Division live sehen: Spielplan, Livestream, Übertragung

Nach langer Corona-Zwangspause startet heute wieder die Primera Division. Der 28. Spieltag steht an. Wir verraten Euch, wer die Spiele via Livestream überträgt und wie Ihr sie verfolgen könnt.

Wer überträgt die Primera Division?

In Deutschland hat der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte der Primera Division. DAZN zeigt alle Spiele live und in voller Länge.

Neben LaLiga zeigt DAZN außerdem Fußball aus der Bundesliga, Champions League, Europa League und Serie A.

Primera Division im Liveticker

Alle Spiele der Primera Division kann man auch bei SPOX kostenlos im Liveticker verfolgen.

Hier geht es zum Liveticker-Kalendar

Primera Division: Der 28. Spieltag im Überblick

Zur Wiederaufnahme der Primera Division erwarten Euch einige spannende Begegnungen: Die erste Partie ist das Derby zwischen dem FC Sevilla und Real Betis. Der FC Barcelona ist am Samstag zu Gast in Mallorca und Real Madrid empfängt am Sonntag SD Eibar.

Datum Heim Gast 11.06. 22:00 Uhr Sevilla Betis Sevilla 12.06. 19:30 Uhr Granada Getafe 12.06. 22:00 Uhr Valencia UD Levante 13.06. 14:00 Uhr Espanyol Barcelona Deportivo Alavés 13.06. 17:00 Uhr Celta de Vigo Villarreal 13.06. 19:30 Uhr Leganes Real Valladolid 13.06. 22:00 Uhr Mallorca Barcelona 14.06. 14:00 Uhr Athletic Bilbao Atlético Madrid 14.06. 19:30 Uhr Real Madrid Eibar 14.06. 22:00 Uhr Real Sociedad de Fútbol Osasuna

Primera Division: Der 29. Spieltag im Überblick

Datum Heim Gast 15.06. 19:30 Uhr UD Levante Sevilla 15.06. 22:00 Uhr Betis Sevilla Granada 16.06. 19:30 Uhr Getafe Espanyol Barcelona 16.06. 19:30 Uhr Villarreal Mallorca 16.06. 22:00 Uhr Barcelona Leganes 17.06. 19:30 Uhr Eibar Athletic Bilbao 17.06. 19:30 Uhr Real Valladolid Celta de Vigo 17.06. 22:00 Uhr Osasuna Atlético Madrid 18.06. 19:30 Uhr Deportivo Alavés Real Sociedad de Fútbol 18.06. 22:00 Uhr Real Madrid Valencia

Primera Divison: Die Tabelle vor dem 28. Spieltag

Ein spannendes Titelrennen erwartet uns in der Primera Division: Der FC Barcelona führt die Tabelle mit 58 Punkten an, dicht gefolgt vom Dauerrivalen Real Madrid mit 56 Punkten. Ein dichter Kampf um Platz drei findet zwischen dem FC Sevilla, Real Sociedad, Getafe und Atletico Madrid statt. Im Abstiegskampf dagegen sieht es für Espanyol Barcelona schlecht aus. Die Basken sind fünf Punkte hinter dem Relegationplatz.