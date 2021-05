Inter Mailand: Achraf Hakimi offenbar vor Wechsel zu PSG

Achraf Hakimi steht offenbar kurz vor einem Wechsel vom amtierenden italienischen Meister Inter Mailand zu Paris Saint-Germain. Das berichtet die Gazzetta dello Sport.

Dem Bericht zufolge bezahlt PSG rund 60 Millionen Euro für den 22-jährigen Außenbahnspieler, die Corriere dello Sport spricht derweil von einer Ablösesumme von 70 Millionen Euro. Hakimi steht bei Inter zwar noch bis Sommer 2025 unter Vertrag. Doch: Dem Klub wurde von Präsident Steven Zhang vom chinesischen Konzern Suning, dem Mehrheitseigner des Klubs, ein Sparkurs aufgezwungen.

Der Plan sieht offenbar vor, noch in diesem Sommer über 100 Millionen Euro an Transfereinnahmen zu generieren und die Spielergehälter um 20 Prozent zu senken. Vor wenigen Tagen musste der Klub schon den Abgang von Trainer Antonio Conte verkraften, der den rigorosen Sparkurs nicht mittragen wollte. Seine Nachfolge tritt aller Voraussicht nach Simone Inzaghi (Lazio Rom) an.

Pressestimmen: "Ein City-Albtraum in Porto" © SPOX/AS/getty 1/16 Der FC Chelsea hat sich zum Champions-League-Sieger gekrönt. In einem packenden Finale besiegte das Team von Thomas Tuchel Manchester City mit 1:0. So reagierte die internationale Presse auf das Spiel. © Sun 2/16 ENGLAND - The Sun: "Havertz bringt Tuchel die Champions-League-Krone ein, während der tüftelnde Guardiola mal wieder danebengreift." © Daily Mail 3/16 Daily Mail: "Chelsea schlägt ManCity im Champions-League-Finale, nachdem Fans in Porto mit der Polizei zusammenstießen." © Daily Mirror 4/16 Daily Mirror: "Die Könige von Europa: Chelsea gewinnt die Champions League. Havertz schießt das einzige Tor im Endspiel in Porto. Tuchels Blues behalten gegen Guardiolas City erneut die Oberhand." © The Guardian 5/16 The Guardian: "An einem glorreichen Abend für Tuchel und sein Team setzt der Trainer die letzten Pinselstriche an sein Meisterwerk und überlistet seinen Freund und Rivalen Pep Guardiola und sieht zu, wie Havertz das entscheidende Tor erzielt." © Telegraph 6/16 The Telegraph: "Kai Havertz krönt Chelsea zum König von Europa und zerstört ManCitys Champions-League-Träume." © The Independent 7/16 The Independent: "Nach dem Treffer von Havertz in der ersten Halbzeit sorgte eine souveräne Defensivleistung dafür, dass die Blues zum zweiten Mal die Champions League gewannen. Chelsea verließ den Platz mit der puren Freude." © Daily Star 8/16 Daily Star: "Kai Havertz' Tor in der ersten Halbzeit reichte aus, um die Blues zum zweiten Mal in ihrer Geschichte zum Champions-League-Sieger zu machen und die Mannschaft von Pep Guardiola zu schlagen." © L'Equipe 9/16 Frankreich - L'Equipe: "Chelsea schlägt Manchester City im Champions-League-Finale in Porto mit 1:0 und sichert sich damit den zweiten Sieg in diesem Wettbewerb nach 2012." © Le Figaro 10/16 Le Figaro: "Chelsea ist nach dem Sieg über Manchester City an der Spitze von Europa angekommen." © Marca 11/16 Spanien - Marca: "Havertz veredelte einen brillanten Spielzug kurz vor der Pause zugunsten der Blues, die gegen Guardiolas Team wieder zu null spielten." © AS 12/16 AS: "Tuchels Mannschaft, die vor vier Monaten noch am Boden lag, siegte im Finale durch einen Treffer von Havertz und feierte den erst zweiten Champions-League-Sieg ihrer Geschichte." © Gazzetta dello Sport 13/16 Italien - Gazzetta dello Sport: "Tuchel besiegt Pep. Ein City-Albtraum in Porto, denn Havertz sichert Chelseas Champions-League-Sieg. Das Tor des Deutschen in der 42. Minute - sein erstes in der Königsklasse - gab den Ausschlag. Ein enttäuschendes City." © Tuttosport 14/16 Tuttosport: "Das Tor in der 42. Minute bleibt das einzige des Spiels, in dem erst Thiago Silva und dann De Bruyne mit Verletzungen ausscheiden mussten. Tuchel ist zum ersten Mal Champions-League-Sieger, Guardiola verpasst dritten Titel." © Corriere dello Sport 15/16 Corriere dello Sport: "Guardiola verliert das dritte direkte Aufeinandertreffen mit Tuchel, das aber am meisten schmerzt. City gewann die Premier League mit 19 Punkten hinter Chelsea, konnte sich aber erneut in Europa nicht durchsetzen." © A Bola 16/16 Portugal - A Bola: "Chelsea ist Europas Champion. Das von Thomas Tuchel trainierte Team löst Bayern München als Champions-League-Sieger ab - kurioserweise hatte der deutsche Trainer das vorangegangene Finale, in Lissabon, auf Geheiß von PSG verloren."

Inter Mailand drücken über 620 Millionen Euro Schulden

Präsident Zhang verhandelt laut italienischen Medienberichten zudem schon seit Monaten mit Investoren, um Altlasten loszuwerden. Angeblich soll Inter mit über 620 Millionen Euro verschuldet sein - Tendenz steigend! Allein 2020 meldete Inter einen Verlust in Höhe von 62,7 Millionen Euro. Mit einem Verkauf Hakimis soll nun die Bilanz gerettet werden.

Daher lehnte Inter wohl auch ein Tauschangebot der Pariser mit Mittelfeldspieler Leonardo Paredes ab. PSG braucht dringend Verstärkung für die rechte Abwehrseite. Die bisherige Stammkraft auf dieser Position, Alessandro Florenzi, war nur von der AS Roma ausgeliehen und wird im Sommer in die italienische Hauptstadt zurückkehren.

Hakimi wechselte erst im vergangenen Sommer für 45 Millionen Euro von Real Madrid nach Mailand. In 37 Ligaspielen bereitete er zehn Treffer vor und erzielte sieben Tore.