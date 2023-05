PSG: Diese Franzosen sollte sich Paris Saint-Germain auf dem Transfermarkt schnappen

PSG wurde in den vergangenen Jahren dafür kritisiert, den französischen Markt zu vernachlässigen. Kommt nun die Wende? SPOX zeigt die Transfer-Optionen für den amtierenden Meister der Ligue 1.

Dieses Jahr könnte es bei Paris Saint-Germain endlich so weit sein. Der Klub könnte sich von seinem Transfer-Modell verabschieden, hochkarätige, eher ältere und zumeist teure Spieler zu verpflichten, und stattdessen einige junge Spieler holen, die bereits auf Top-Niveau sind.

Sportdirektor Luis Campos soll den Neuaufbau in Paris einleiten und darauf abzielen, dass ein Kern von jungen, außergewöhnlichen Spielern aus Frankreich, der durch einige ausländische Weltklassespieler verstärkt wird, sich endlich zu einer europäischen Großmacht entwickeln wird - mit einer neuen PSG-Identität, die nicht für Glanz und Glamour, sondern dann für Einsatz und Leidenschaft steht.

Dabei haben die Pariser mit Kylian Mbappé bereits DAS Aushängeschild der jungen französischen Talente im Kader.

Aber andere enorm gute französische, junge Spieler spielen in ganz Europa verstreut und sind bislang oft von PSG verschmäht worden, bevor sie überhaupt die Chance hatten, sich beim Top-Klub ihres Heimatlandes zu beweisen.

Eine völlige Neuausrichtung der Transferstrategie ist zwar unwahrscheinlich, aber PSG hat in diesem Sommer ein großes Budget und muss einige wichtige Baustellen in Angriff nehmen. Das Team braucht einen Mittelstürmer, einen zentralen Mittelfeldspieler, wohl auch einen zusätzlichen Flügelspieler und gleich mehrere Innenverteidiger.

Die gute Nachricht ist, dass es auf all diesen Positionen französische Talente gibt, die auf dem Markt verfügbar sind. Und warum sollte ein junger Franzose nicht in die Hauptstadt wechseln wollen, um für den mittlerweile erfolgreichsten Verein des Landes zu spielen? Die Möglichkeit, Teil einer neuen Ära zu sein, und natürlich die Aussicht auf ein gutes Gehalt dürften für viele Spieler attraktiv sein. Für einige von ihnen wäre ein Wechsel nach Paris zudem eine Rückkehr in die Heimatstadt.

Doch auf wen sollte der Tabellenführer der Ligue 1 sein Augenmerk richten? SPOX und GOAL werfen einen Blick auf einige der französischen Spieler, die PSG in diesem Sommer verpflichten könnte - gleich fünf von ihnen spielen aktuell in der Bundesliga.