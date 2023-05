PSG verhandelt angeblich weiterhin mit Top-Kandidat José Mourinho

Bei PSG geht es hoch her: Im Sommer könnte ein Umbruch folgen - und auch Trainer Galtier könnte gehen. José Mourinho ist dann der Top-Kandidat.

Paris Saint-Germain verhandelt angeblich mit José Mourinho über die Übernahme des Trainerpostens im Sommer. Das berichtet Foot Mercato.

Demnach sind die Verantwortlichen in Paris mit dem Verlauf der ersten Saison unter Coach Christophe Galtier nicht zufrieden, sodass sie einem erneuten Trainerwechsel offen gegenüberstehen.

PSG schied sowohl im Coupe de France als auch in der Champions League früh aus. Nur in der Meisterschaft ist das Team auf Titelkurs, auch wenn der Vorsprung an der Tabellenspitze inzwischen zusammengeschmolzen ist.

In dieser Woche gab es in Paris große Aufregung um einen nicht genehmigten Kurztrip von Lionel Messi nach Saudi-Arabien. Die Klubführung suspendierte den Argentinier, die Fans demonstrierten gegen den Verein, Messi und auch Neymar.

© getty José Mourinho wird als Topkandidat bei PSG gehandelt.

Mourinho steht bei seinem aktuellen Klub AS Rom noch bis 2024 unter Vertrag, kann sich dem Bericht zufolge aber einen Wechsel zu PSG gut vorstellen. Bei den Parisern ist mit Luis Campos ein weiterer Portugiese als Sportchef angestellt. Ihm wird ein gutes Verhältnis zu Mourinho nachgesagt.