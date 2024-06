Einigung erzielt! Ex-Bayern-Star Philippe Coutinho wohl vor spektakulärer Rückkehr

Vasco kämpft in der brasilianischen Serie A aktuell gegen den Abstieg. Coutinho soll sich in den Verhandlungen wegen seines Wechsels für die Transfers von zwei weiteren Spielern eingesetzt haben. So heißt es, dass Mittelfeldspieler Souza (35) von Basaksehir kommt, sein Vertrag wurde bereits aufgelöst.

Auch Alex Teixeira (34) werde zurückgeholt. Der ehemalige Transferkandidat des FC Liverpool ist seit seinem Abschied von Vasco im Dezember 2023 ohne Klub.