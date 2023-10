"Lächerliches Angebot": Kudus-Beraterin attackiert FC Chelsea

Der FC Chelsea zeigte im vergangenen Sommer Interesse an WM-Star Mohammed Kudus. Jennifer Mendelewitsch, die Beraterin des ghanaischen Nationalspielers, schilderte das Bemühen der Blues um ihren Schützling allerdings eher halbherzig.

Mendelewitsch erzählte bei RMC Sport: "Wir hatte eine Einigung mit Chelsea, aber der Deal scheiterte. Er (Kudus) sprach mit Mauricio Pochettino (Chelseas neuer Teammanager), aber es klappte nicht, weil Chelsea Ajax ein lächerliches Angebot machte." Nach der Ablehnung durch die Niederländer habe es keine weitere Offerte aus London gegeben.

Mendelewitsch bestätigte, dass Chelseas Angebot für Kudus zwischen 20 und 25 Millionen Euro gelegen habe. Der 23-Jährige wechselte schließlich für 45 Millionen Euro Ablöse von Ajax zu Chelseas Premier-League-Rivale West Ham United.

Zuvor war der vielseitige Mittelfeldspieler auch hartnäckig mit dem BVB in gebracht worden. Mendelewitsch führte aus, es habe auch Gespräche mit PSG gegeben. "Er wollte weg, aber es war jetzt nicht so, dass es 50.000 Vereine gab, die einen Spieler wie ihn brauchten und auch bezahlen konnten", so die Beraterin.

Kudus hat bei West Ham einen guten Start hingelegt. In elf Spielen gelangen ihm sechs Tore und eine Vorlage.