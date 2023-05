BVB-Kandidat Mohammed Kudus will Ajax verlassen: "Der richtige Zeitpunkt"

WM-Star Mohammed Kudus (22) von Ajax Amsterdam, der in der Vergangenheit hartnäckig als Neuzugang beim BVB gehandelt wurde, strebt einen Transfer nach dieser Saison an. Das verkündete seine Beraterin Jennifer Mendelewitsch im Telegraaf.

Mendelewitsch führte aus: "Ich denke, es ist sowohl für Ajax als auch für Mohammed das Beste, wenn er jetzt wechselt. Das ist der richtige Zeitpunkt." Sie bestätigte außerdem einen Medienbericht, laut dem Kudus eine Offerte von Ajax zur vorzeitigen Vertragsverlängerung bis 2026 abgelehnt habe.

Kudus wird seit mehreren Monaten als Neuzugang bei namhaften Klubs gehandelt. Zum Beispiel bei Manchester United, wo Ex-Ajax-Coach Erik ten Hag Teammanager ist, Newcastle United und dem FC Arsenal. Aber auch der BVB wurde immer wieder genannt. Mendelewitsch soll im vergangenen Oktober zu Gesprächen in Dortmund gewesen sein.

Die Beraterin wollte aber weder Namen nennen, noch eine angebliche Ablöseforderung in Höhe von 45 Millionen Euro bestätigen. Sie meinte lediglich: "Was ich sagen kann, ist, dass es nach der Weltmeisterschaft und dieser Saison ein großes Interesse an Kudus gibt."

Der im Mittelfeld vielseitig einsetzbare Kudus wechselte 2018 aus seiner Heimat von der Right to Dream Academy ablösefrei zum FC Nordsjaelland. Ajax holte ihn 2020 für neun Millionen Euro Ablöse in die Eredivisie. Sein Vertrag in Amsterdam läuft noch bis 2025.

Kudus absolvierte in dieser Saison 41 Pflichtspiele für Ajax, dabei erzielte er 18 Tore und lieferte 6 Assists. Für Ghana stand er bei der Weltmeisterschaft in Katar in drei Partien auf dem Rasen und markierte zwei Treffer.

Ajax bestreitet am Sonntag gegen den FC Twente das letzte Saisonspiel. Es könnte dann auch der finale Auftritt von Kudus im Dress des niederländischen Rekordmeisters sein.