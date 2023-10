Erling Haaland und seine aktuelle "Tor-Flaute" bei Manchester City: Krise auf hohem Niveau

Erling Haaland führt die Torjägerliste der Premier League an, sein Output für Manchester City hat sich im Vergleich zum Vorjahr aber deutlich verringert. Der Stürmer lässt auffällig viele Torchancen liegen, stellte einen Negativ-Rekord auf und wurde von einem aufblühenden Mitspieler sogar schon "vor dem Untergang" gerettet.

Erling Haaland hat für Manchester City in 65 Pflichtspielen 60 Tore geschossen, 52 allein davon in seiner ersten Spielzeit, an deren Ende er Torschützenkönig der Premier League wurde. Auch aktuell führt der Stürmer die Torjägerliste mit acht Treffern nach acht Partien an. Und doch kann man, so albern es angesichts dieser Statistiken auch anzumuten scheint, aktuell von einer Krise auf hohem Niveau bei Haaland sprechen. Krise bei Haaland, das bedeutet nach allem, was man vom brachialen Norweger bislang im Profifußball sah, in erster Linie natürlich nur eines: Es hätten noch viel mehr Tore sein können, teils gar müssen. Trifft der 23-Jährige nicht, dann hatte er dennoch meist gute Chancen, Tore zu machen. Hinzu kommt auch derzeit einmal wieder das Phänomen der Unsichtbarkeit, das bei Haaland trotz aller Rekorde häufiger schon auftrat. Besonders eindringlich war dies in den beiden Spielen gegen den FC Arsenal zu bemerken, die Man City in dieser Saison bereits gegen die Gunners absolvierte. Sowohl im nach Elfmeterschießen verlorenen Community Shield, als auch nun am Sonntag im Premier-League-Duell kam Haaland auf einen Expected-Goals-Wert von 0,00. Die 23 Ballkontakte, die er verzeichnete, waren allesamt weit davon entfernt, gefährlich zu sein. Somit steht Haaland momentan bei nur einem Treffer in den vergangenen fünf Pflichtspielen. Das ist gerade dann bemerkenswert, wenn man dazu noch die Flaute nimmt, die zuletzt in seinem Lieblingswettbewerb Champions League herrschte. Dort wartet Haaland schon seit fünf Partien auf ein Tor, zuvor war er nie länger als zwei Begegnungen am Stück ohne eigenen Treffer in der Königsklasse geblieben.

© getty Erling Haaland stellt Negativ-Rekord auf Fünf Großchancen vergab er in den beiden Partien gegen Roter Stern Belgrad und RB Leipzig (jeweils 3:1) und in der Premier League begleitet ihn dieses Problem schon die gesamte Saison. Mitte September stellte Haaland gar einen Negativ-Rekord auf, als er fünf Großchancen beim 3:1-Sieg gegen West Ham United versiebte - das passierte seit der Saison 2009/2010 keinem Spieler. Eine Woche später traf Haaland zwar gegen Nottingham, ließ aber reihenweise gute Möglichkeiten aus. "Er hatte unglaubliche Chancen und hätte 14, 15 Tore schießen können", sagte Trainer Pep Guardiola nach dieser Partie und sprang seinem Stürmer zur Seite. "Was wichtig ist, ist das, was er immer sagt: 'Ich habe die Chance, ich habe die Chance, ich habe die Chance.' Ein Problem ist es, wenn ich keine Chancen habe, keine Bälle bekomme oder in der falschen Position bin. Mein Rat: Kritisiert Erling nicht zu sehr. Kritisiert den Außenverteidiger, den Innenverteidiger oder den Trainer, aber niemals, niemals den Stürmer, der all diese Tore geschossen hat. Denn er wird wieder treffen und dann müsst ihr euch bei ihm entschuldigen." Bislang ging Guardiolas Rat noch nicht ganz auf, denn eben seit dieser Partie hat Haaland keinen Treffer mehr erzielt. Chancen dazu, und das ist freilich das Positive für Trainer wie Spieler, gibt es meist jedoch genügend.

© Getty Erling Haaland: Output hat sich verringert Allerdings versemmelt Haaland zur Zeit deutlich mehr davon, als es für ihn üblich ist. Mit neun vergebenen von insgesamt 15 Großchancen führt er die Premier League an, in Europas zehn Top-Ligen kommt nur Leverkusens Victor Boniface auf mehr (10). Allerdings: Haaland kommt in der Liga auch auf die meisten Schüsse (28). Dennoch hat sich sein Output im Vergleich zum herausragenden Vorjahr deutlich verringert. Nun steht Haaland bei acht Toren in zwölf Pflichtspielen, 2022/23 hatte er nach elf bereits 17 Buden markiert. "Es wird schwieriger, wenn fünf Verteidiger am Strafraum stehen. Das gilt aber nicht nur für ihn, sondern für alle Spieler auf der Welt", sagte Guardiola. "Wenn man sich die Chancen ansieht, die er hatte, und die Tore, die er geschossen hat, dann ist er auf dem gleichen Niveau wie letzte Saison." Hinzu kommt, dass Man City mit Kevin De Bruyne Haalands Hauptzulieferer verletzt fehlt. Auch Ilkay Gündogan und Riyad Mahrez sind nicht mehr im Team, sodass Haaland aktuell auch mit einer veränderten Struktur der eigenen Angriffe klarkommen muss. Und natürlich wenden auch seine Gegner neue Taktiken an, um ihn zu stoppen. Während Haaland in der Vorsaison häufig noch in Manndeckung genommen wurde, stellten die Mannschaften jetzt oft zwei oder gar drei Spieler ab, um seine Kreise einzuengen.

© getty Erling Haaland: "Es ist eine größere Herausforderung" Das sieht auch Haaland so: "Ich habe das Gefühl, dass sie mehr tun, um mich zu stoppen - mehr Spieler auf mich ansetzen", sagte er dem Telegraph. "Aber das ist in Ordnung, es macht mir nichts aus. Es ist eine größere Herausforderung, und wenn sie mehr Spieler auf mich hetzen wollen, bedeutet das, dass es anderswo Platz gibt. So einfach ist das. Ich versuche einfach, meinen Job zu machen und so weiterzumachen wie in der letzten Saison." Den freigewordenen Raum nahm zuletzt besonders gekonnt Haaland Sturmkollege Julián Álvarez ein. Im Gegensatz zum Vorjahr hat sich der Argentinier einen Stammplatz erobert und kam bislang in allen PL-Spielen von Beginn an zum Einsatz. Wettbewerbsübergreifend ist der 23-Jährige derzeit Citys Topscorer - mit elf Scorerpunkten hat er einen mehr als Haaland. Die Boulevard-Zeitung The Sun titelte nach dem CL-Erfolg in Leipzig sogar: "Álvarez rettet Haaland vor dem Untergang", nachdem der Angreifer kurz vor Schluss zur Führung traf. Haaland kam gegen die Sachsen nur auf 25 Ballkontakte, aber immerhin auch auf sechs Schüsse, von denen er vier am Tor vorbeischoss.

© getty Julián Álvarez blüht bei Manchester City auf Álvarez dagegen blüht in seiner Rolle des Zehners und bisweilen als hängende Spitze auf. "Julián ist noch so jung - es ist unglaublich, was uns da für ein Transfer geglückt ist", hatte Guardiola zuletzt frohlockt. "Er hat alles. Er kämpft, er schießt Tore, er bereitet vor. Außerdem ist er ein netter Kerl. Ich freue mich sehr für ihn, denn er hat es verdient." Zusammen mit Haaland entwickle Álvarez eine "unglaubliche Gefahr", sagte Guardiola. "Wir brauchen Spieler in der Nähe von Erling, die den Sinn fürs Tor haben. Wenn sich die offensiven Mittelfeldspieler von Erling entfernen, haben wir Schwierigkeiten, Tore zu erzielen. Julián bewegt sich perfekt hinter dem Stürmer. Er hat eine unglaubliche Arbeitsmoral ohne Ball. Sein Einfluss war enorm." Trotz der verbesserten Partnerschaft der beiden Stürmer ist Man City durch die Pleite gegen die Gunners auf Platz drei abgerutscht. Zwei Punkte beträgt der Rückstand nach oben. Es würde letztlich jedoch überraschen, wenn das mehr als ein kleiner Durchhänger sein sollte. Haaland wird gewiss wieder positivere Schlagzeilen schreiben als zuletzt. Vielleicht ja bereits unmittelbar nach der Länderspielpause, selbst wenn er erneut nicht trifft. Am 30. Oktober wird schließlich der Ballon d'Or vergeben ...