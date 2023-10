FC Arsenal vs. Manchester City: Premier League Topspiel JETZT im Liveticker - 1. Halbzeit

Topspiel in der Premier League am 8. Spieltag! Manchester City ist zu Gast beim FC Arsenal und Ihr seid hier live dabei mit dem Liveticker!

3. Wie erwartet übernimmt Man City die Spielkontrolle und hält den Ball in den eigenen Reihen. Arsenal attackiert erst in der eigenen Hälfte, die Gunners verzichten also vorerst auf hohes Pressing.

4. Die erste Ecke bringt gleich eine Doppelchance! Bei der Hereingabe von rechts irrt Raya durch seinen Fünfer, dahinter kommt Gvardiol zum Abschluss. Rice klärt auf der Linie per Kopf, im Nachgang gelangt die Kugel nochmal zu Ake, der aus elf Metern per Dropkick drüber schießt.

9. Erstmals haben die Hausherren etwas Platz: Ödegaard spielt einen Diagonalpass zu Gabriel Jesus auf die rechte Seite. Der ehemalige City-Angreifer zieht in die Box, kommt mit seinem Abschluss aber nicht an Ake vorbei.

FC Arsenal vs. Manchester City: Premier League Topspiel im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Auch ein Sieg gegen die Gunners steht in der Theorie bereits fest, denn die letzten zwölf Duelle in der Premier League gingen allesamt an die Skyblues. Arsenal schoss in diesem Zeitraum nur fünf Tore und kassierte auf der anderen Seite satte 33. Der letzte Ligasieg gegen Man City gelang den Gunners im Dezember 2015 bei einem 2:1-Heimerfolg. Immerhin: Arsenal gewann zu Beginn dieser Saison das Duell im englischen Supercup mit 4:1 nach Elfmeterschießen.

vor Beginn In der Champions League musste Saka in Lens beim Stand von 1:1 raus und sofort hatten die Gunners Probleme in der Offensive. Das 1:2 war letztlich die erste Pflichtspielniederlage in dieser Saison. Zuvor gewann Arsenal mit 4:0 gegen Eindhoven. Man City dagegen ist in der Königsklasse noch makellos, gegen Belgrad und in Leipzig gab es jeweils einen 3:1-Erfolg, der Einzug ins Achtelfinale wird nur noch Formsache sein.

vor Beginn Bei beiden Teams fehlt heute ein wichtiger Mann: Rodri ist ein letztes Mal bei den Skyblues gesperrt. Meist kam Man City trotz des Fehlens gut durch, es gab Siege bei West Ham (3:1) und gegen Nottingham (2:0). Nur bei den Wolves wog der Ausfall schwer. Bei Arsenal hingegen fehlt mit Saka der wohl wichtigste Offensivmann, in dieser Spielzeit sammelte er in zehn Pflichtspielen zehn Scorerpunkte (jeweils fünf Tore und Vorlagen).

vor Beginn Auf der anderen Seite gibt es bei Pep Guardiola und den Skyblues nach dem 3:1-Erfolg in Leipzig in der Königsklasse ebenfalls drei Wechsel: Rodri ist nach seiner Roten Karte gegen Fulham weiterhin gesperrt, für ihn rückt Mateo Kovacic ins defensive Mittelfeld. Ansonsten spielen Nathan Ake und Julian Alvarez für Manuel Akanji und Jack Grealish.

vor Beginn Trainer Mikel Arteta nimmt nach der 1:2-Niederlage in der Champions League beim RC Lens drei Veränderungen vor: Bukayo Saka musste gegen die Franzosen verletzt ausgewechselt werden und fällt heute aus, Eddie Nketiah ersetzt ihn. Zudem starten Ben White und Jorginho für Takehiro Tomiyasu und Kai Havertz, die jeweils auf der Bank Platz nehmen.

FC Arsenal vs. Manchester City: Die Aufstellungen

vor Beginn Die Aufstellungen sind da! So geht's in die Parte:

Arsenal: Raya - White, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Ödegaard, Jorginho, Rice - Gabriel Jesus, Nketiah, Trossard

Raya - White, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Ödegaard, Jorginho, Rice - Gabriel Jesus, Nketiah, Trossard City: Ederson - Walker, Ruben Dias, Aké, Gvardiol - Lewis, Kovacic, Bernardo Silva, Alvarez, Foden - Haaland

vor Beginn Tottenham Hotspur steht mit 20 Punkten nach 8 Spielen an der Spitze der Premier League, sowohl City (18 Punkte) als auch Arsenal (17) können mit einem Sieg vorbeiziehen. Arsenal müsste mit zwei Toren Abstand gewinnen, um sich eine bessere Tordifferenz als Tottenham zu sichern. Arsenal und City kassieren bisher die wenigsten Tore der Liga, den überragenden Offensiven beider Teams wird vermutlich viel Gegenwehr geleistet werden.

vor Beginn Die beiden legendären britischen Topklubs treffen heute um 17.30 Uhr aufeinander, das Spiel wird im Emirates Stadium in London angepfiffen.

vor Beginn Herzlich Willkommen zum Liveticker FC Arsenal vs. Manchester City!