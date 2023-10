Erling Haaland und Kyle Walker nach Manchester Citys Niederlage gegen Arsenal auf 180

Erling Haaland und Kyle Walker haben sich nach der Niederlage von Manchester City gegen den FC Arsenal (0:1) im Spitzenspiel der Premier League eine hitzige Auseinandersetzung mit Gunners-Co-Trainer Nicolas Jover geliefert.

Wie Aufnahmen von Sky Sport UK deutlich zeigen, hatte Walker einen Handschlag mit Jover verweigert, als dieser an der Seite Haalands wenige Minuten nach Abpfiff in Richtung des Spielertunnels lief. Dabei kennen sich der englische Nationalspieler und der Assistenztrainer von Mikel Arteta noch aus gemeinsamen Zeiten bei den Skyblues (2019 bis 2021).

Es folgte eine gestenreiche Diskussion, in die sich schließlich auch Haaland einmischte. Letztlich mussten sogar Ordner und Spieler die drei Streithähne voneinander trennen. Über die Köpfe der Streitschlichter hinweg schrien sie sich dennoch an.

Haaland ging auf Jover zu, um diesen zur Rede zu stellen, wurde jedoch unter anderem von dem verletzten Arsenal-Profi Bukayo Saka zurückgehalten.

Auf der anschließenden Pressekonferenz wurde City-Coach Pep Guardiola auf den Vorfall angesprochen. Dabei ging der 52-Jährige allerdings nicht ins Detail. "Ich weiß, was passiert ist, aber ich möchte nichts sagen. Die wissen es", sagte er und schüttelte währenddessen den Kopf.

Arteta wiederum behauptete, den Vorfall gar nicht gesehen zu haben.

Manchester City: Novum nach fünf Jahren

Für Manchester City war die Pleite in London die bereits zweite in Serie in der Premier League. Das hatte es zuletzt vor rund fünf Jahren gegeben.

In der Tabelle bedeutet das Platz drei, mit zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Tottenham Hotspur (20). Der FC Arsenal liegt mit ebenfalls 20 Zählern auf Rang zwei.