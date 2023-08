Rassismus beim Jugendturnier: Liverpools U16 geht gegen Juventus geschlossen vom Platz

Nach einem rassistischen Vorfall bei einem U16-Turnier in Österreich verließ die Mannschaft des FC Liverpool gegen Juventus das Spielfeld und die Partie wurde abgebrochen.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag in der Schlussphase des Spiels der Reds gegen Juve bei der Next Generation Trophy in Salzburg. Das Talent informierte den Liverpooler Trainerstab über die Beschimpfungen. Die Betreuer ließen die Spieler daraufhin das Spielfeld verlassen.

Nach Rücksprache mit dem Stab von Juventus wurde das Spiel abgebrochen. Juventus ermittelte den verantwortlichen Spieler, der sich bei seinem Gegner entschuldigte und von seinem Verein für den Rest des Turniers gesperrt wurde.

Das anschließende Spiel gegen Independiente del Valle aus Ecuador begann der FC Liverpool mit einem Kniefall an der Seite des Gegners.

Ein Sprecher des FC Liverpool sagte: "Wir können bestätigen, dass ein Mitglied unserer U16-Mannschaft während des Next Generation Jugendturniers in Österreich von einem Gegner rassistisch beleidigt wurde. Die verantwortliche Person wurde sofort identifiziert und aus dem Wettbewerb entfernt, nachdem unsere eigenen Spieler und Mitarbeiter, die Turnierorganisatoren und das gegnerische Management schnell interveniert und zusätzliche disziplinarische Maßnahmen ergriffen haben, einschließlich einer Schulung."

Weiter teilte Liverpool mit: "Wir möchten unsere Wertschätzung für das schnelle Eingreifen aller Beteiligten zu Protokoll geben. Dies gilt vor allem für den angegriffenen Spieler, der eine bemerkenswerte Reife bewiesen hat, indem er sich an die etablierten Protokolle gehalten hat, einschließlich des Verlassens des Spielfelds, um die Angelegenheit sofort nach dem Vorfall zu melden. Er erhält die volle Unterstützung des Vereins. Wir möchten auch noch einmal betonen, dass wir jede Form von rassistischem Missbrauch unmissverständlich und absolut verurteilen."