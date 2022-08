Premier League: Chelsea kassiert nächste Pleite

Der FC Chelsea droht im Rennen um die englische Meisterschaft früh den Anschluss zu verlieren. Die Mannschaft von Teammanager Thomas Tuchel musste beim überraschenden 1:2 (1:2) beim FC Southampton zum Auftakt des fünften Spieltages der Premier League bereits die zweite Saisonniederlage hinnehmen.

"Wir haben in fast allen Spielen gut angefangen, aber offensichtlich haben wir Probleme mit unserer Konzentration und Konstanz in den Spielen. Wir haben uns schwer getan, Antworten zu finden, wenn die Dinge nicht in unsere Richtung laufen", sagte Tuchel bei BT Sport. "Ich weiß nicht, ob Besorgnis das richtige Wort ist. Ich verliere absolut ungern, es ist das zweite Mal in dieser Saison, und ich denke, es braucht nicht viel, um uns zu schlagen, und das gefällt mir nicht."

Die Probleme in der Offensive seien nicht neu, ergänzte er, doch auch seine Abwehr habe "richtig schwach" agiert. "Wir müssen herausfinden, warum das so ist und Lösungen finden."

Nach dem dritten Saisontreffer von Nationalspieler Raheem Sterling (23.) zur Chelsea-Führung drehten Romeo Lavia (28.) und Adam Armstrong (45.+1) die Partie. Nationalspieler Kai Havertz wurde von Tuchel kurz nach der vergebenen Kopfballchance zum 2:2-Ausgleich ausgewechselt (67.).

Der Rückstand der Blues (sieben Punkte) auf Stadtrivale FC Arsenal an der Tabellenspitze beträgt bereits fünf Punkte. Die Gunners spielen wie Titelverteidiger Manchester City (zehn) erst am Mittwoch.