100 Millionen Euro! Manchester United wohl einig über Transfer von Ajax-Star Antony

Der Wechsel von Offensivspieler Antony von Ajax zu Manchester United steht wohl unmittelbar bevor. Wie De Telegraaf berichtet, haben die Red Devils die Ablöseforderungen des Klubs aus Amsterdam in Höhe von 100 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen akzeptiert.

Es ist das Ende einer langen Transfersaga, in der sich Ajax als harter Verhandlungspartner erwies und United zuletzt noch mit einem Angebot in Höhe von 90 Millionen Euro abblitzen ließ - sehr zum Unmut des 22-jährigen Brasilianers.

"Ich bitte Ajax nicht, mich freizustellen, sondern ich bitte darum, mich für die höchste Summe, die je für einen Spieler der Eredivisie geboten wurde, zu verkaufen", hatte Antony im Gespräch mit Transferexperte Fabrizio Romano gesagt.

Antony weiter: "Seit Februar kennt der Klub meinen Wunsch, ich habe ihm die Möglichkeit gegeben, frühzeitig reagieren zu können. Jetzt habe ich in Gesprächen mit den Verantwortlichen meinen Wunsch erneuert, zu gehen. Mit dem Unterschied, dass jetzt ein beträchtliches Angebot auf dem Tisch liegt."

Antony wechselt zu United und wird zum Rekordtransfer

Dem Spieler winkt bei United nun ein Fünfjahresvertrag, wo er wieder auf Trainer Erik ten Hag trifft, mit dem er letzte Saison bereits in Amsterdam zusammengearbeitet hatte.

Ajax' aktueller Coach Alfred Schreuder, der Antony gerne gehalten hätte, zeigte sich ob der wahnsinnigen Summen wenig begeistert. "Alles dreht sich nur um Geld, das ist traurig", erklärte er bei ESPN NL. "Aber das ist unsere Welt, sie ist sehr traurig und ich billige diese Dinge überhaupt nicht."

Antony war im Sommer 2020 vom FC Sao Paulo für 15,75 Millionen Euro in die Eredivisie gewechselt und hat für Ajax in 82 Pflichtspielen bislang 24 Tore erzielt. Sein Vertrag in Amsterdam war noch bis 2025 gültig, mit dem Wechsel zu United wird er vor Frenkie de Jong (für 86 Millionen Euro 2019 zum FC Barcelona) der teuerste Spieler, der jemals in den Niederlanden gespielt hat.