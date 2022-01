So landete Liverpool-Star Minamino einst im Guinness Buch der Rekorde

Takumi Minamino spielt seit 2020 für den FC Liverpool. Einige Jahre zuvor aber gelang dem Japaner etwas ziemlich Außergewöhnliches.

Das Händeschütteln zur Begrüßung oder zum Abschied ist in Zeiten der Corona-Pandemie in den vergangenen knapp zwei Jahren nahezu ausgestorben. Was es allerdings noch immer gibt, ist das Abklatschen im Sport. Ein High-Five nach einer gelungenen Aktion gehört nach wie vor dazu.

Ein Fußballprofi, der darin offenbar besonders talentiert ist, ist Liverpools Takumi Minamino. Der Japaner offenbarte jüngst einen kuriosen Fakt. Denn Minamino stand einst im Guinness Buch der Rekorde für die meisten High-Fives in einer Minute!

"Ja, ich hatte den Rekord für die meisten High-Fives in einer Minute. Aber ich glaube, er wurde inzwischen gebrochen", verriet der 26-Jährige jüngst im Spieltagsmagazin der Reds. Aufgestellt hatte Minamino den Rekord im Januar 2014, damals spielte er noch bei seinem Jugendklub Cerezo Osaka in der japanischen Heimat.

"Es gab da einen Event für die Menschen aus der Region und der Stadt, das vom Verein organisiert wurde. Ungefähr 200 Leute haben sich da in einem Einkaufszentrum in einer Reihe aufgestellt. Und weil ich der jüngste Spieler in der Mannschaft war, sollte ich mitmachen", erklärte er.

© getty Takumi Minamino spielt seit 2020 für den FC Liverpool.

Minamino stellte Rekord in Einkaufszentrum in Japan auf

Also lief Minamino die Reihe entlang und gab den aneinandergereihten Menschen jeweils ein High-Five. Ein Bild, das wie aus einem vergangenen Erdzeitalter zu stammen scheint. In 60 Sekunden schlug er in 171 Hände, was damals einen Weltrekord bedeutete.

"Es ist eine schöne Erinnerung und wir reden immer noch darüber. Vielleicht wäre es ganz lustig, ein Tor bei Liverpool so zu bejubeln", sagte Minamino, der vor ziemlich genau zwei Jahren zum Team von Jürgen Klopp stieß und seither neun Treffer erzielte.

Minaminos Rekord wurde pulverisiert

Nach seinem aufgestellten Rekord bekam Minamino natürlich die obligatorische Urkunde überreicht, die er auch stolz entgegennahm. Inzwischen allerdings, und da hat Minamino recht, wurde der Rekord gebrochen. Und er wurde nicht nur gebrochen, er wurde pulverisiert. Am 21. April 2016 gelangen dem US-Amerikaner Kaiser Permanente sagenhafte 290 Handshakes in einer Minute.

Dieser Rekord hat auch noch heute Bestand.