FC Liverpool: Auch Klopp-Assistent Lijnders positiv getestet

Nach Teammanager Jürgen Klopp hat sich auch dessen Assistent Pep Lijnders mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte der FC Liverpool am Mittwoch mit.

Die Pressekonferenz des für Donnerstag (20.45 Uhr LIVE auf DAZN) angesetzten Hinspiels im Ligapokal-Halbfinale beim FC Arsenal wurde daher abgesagt. Lijnders hatte Klopp zuletzt in der Premier League beim mitreißenden 2:2 bei Champions-League-Sieger FC Chelsea vertreten.

Als Reaktion auf den Anstieg der Coronafallzahlen schloss der Klub am Mittwoch vorübergehend sein Trainingszentrum. Die Reds hatten bereits am Dienstag die Verschiebung des Pokalspiels in London beantragt. Eine Entscheidung steht noch aus.

Bei Torhüter Alisson Becker, Offensivspieler Roberto Firmino sowie Innenverteidiger Joel Matip war eine Infektion nachgewiesen worden. Zudem gibt es weitere Verdachtsfälle. Thiago, Takumi Minamino, Nat Phillips und Harvey Elliott sind zudem verletzt. Mohamed Salah, Sadio Mane und Naby Keita bereiten sich auf den Afrika-Cup vor.