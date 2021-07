Premier League: FC Liverpool verlängert mit Trent Alexander Arnold

Eigengewächs Trent Alexander-Arnold hat seinen Vertrag beim englischen Fußball-Topklub FC Liverpool bis 2025 verlängert. Das gab der Verein von Teammanager Jürgen Klopp am Freitag bekannt.

Der 22 Jahre alte Rechtsverteidiger ist seit seiner Jugend bei Liverpool aktiv und schaffte 2016 den Sprung zu den Profis. Mit den Reds gewann er bisher die Meisterschaft, die Champions League sowie die Klub-Weltmeisterschaft.

In der vergangenen Saison bereitete er sieben Tore in 36 Spielen in der Premier League vor und schoss dabei zwei Tore. Zwischenzeitlich hatte er mit einer Wadenverletzung zu kämpfen.