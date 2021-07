Manchester United: Marcus Rashford unterzieht sich Schulter-OP

Der englische Nationalspieler Marcus Rashford (23) von Rekordmeister Manchester United wird sich nun doch einer Operation an der Schulter unterziehen. Dies gaben die Red Devils am Freitag bekannt.

Medien hatten berichtet, dass der Angreifer bis zu drei Monate ausfallen könnte. "Er wird sich nun auf die Rehabilitation konzentrieren, um so schnell wie möglich wieder zurückzukehren", teilte das Team von Old Trafford mit.

Rashford, der nach seinem verschossenen Elfmeter im Finale gegen Italien rassistisch beleidigt wurde, kam bei der EM in fünf Spielen zum Einsatz. ManUnited startet am 14. August zu Hause gegen Leeds United in die neue Saison.