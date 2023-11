Transfers: Diese Stars könnten im Winter nach Saudi-Arabien gehen - folgt Jadon Sancho CR7 & Co.?

Saudi-Arabien ist das Eldorado der Fußball-Stars in diesen Tagen. Nach bereits einer Vielzahl spektakulärer Transfers in die Wüste ist kein Ende des Trends absehbar. Wir haben uns angesehen, wer den Cristiano Ronaldos, Neymars und Karim Benzemas in diesem Winter folgen könnte.

Wie sich längst herausgestellt hat, war Cristiano Ronaldo nur der Anfang. Der Wechsel des fünffachen Ballon-d'Or- Anfang des Jahres zu Al-Nassr schlug noch hohe Wellen. Im Sommer wurden Transfers dieser Kategorie dann fast schon Normalität. Karim Benzema und Neymar heuerten zum Beispiel ebenfalls in der Saudi Pro League an. Da der saudi-arabische Public Investmentfonds (PIF) vier der größten saudi-arabischen Klubs - Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli und Al-Ittihad - übernommen und dank dem Erdöl- und Erdgas-Reichtum mit schier unerschöpflichen finanziellen Mitteln ausgestattet hat, wurde das Ausmaß des Projekts mehr als deutlich. Michael Emenalo, der Fußballdirektor der saudischen Profiliga, rechnet offiziell nicht damit, dass das Treiben seiner Klubs auf dem Transfermarkt im Januar wieder ausufernd sein wird, da die meisten Mannschaften der Liga "jetzt haben, was sie brauchen". Der ehemalige technische Direktor des FC Chelsea räumte jedoch ein, dass alle Versuche, "Zugänge auf höchstem Niveau" zu tätigen, voll unterstützt werden. Welche hochkarätigen Spieler könnten also in diesem Winter ins Visier genommen werden? Und wie stehen die Chancen Saudi-Arabiens, weitere große Coups zu landen?

© getty Casemiro Im letzten Sommer wäre es unvorstellbar gewesen, dass Manchester United Casemiro verkauft. Der brasilianische Nationalspieler hatte eine fantastische Debütsaison in England hinter sich und die Mannschaft von Erik ten Hag nach seinem überraschenden Wechsel von Real Madrid spürbar stabilisiert. Viele Spieler Uniteds haben in der aktuellen Saison Probleme und Casemiro bildet da keine Ausnahme. Die Zeit scheint den 31-Jährigen eingeholt zu haben, der in letzter Zeit mit erschreckender Leichtigkeit und Regelmäßigkeit überlaufen wird. Kein Wunder also, dass sich die Spekulationen um einen Wechsel im Winter nach Saudi-Arabien häufen, der für alle Beteiligten von Vorteil wäre. Casemiro hat bereits alle möglichen Titel gewonnen und United könnte einen Verkauf gut gebrauchen, um auch mal wieder Geld einzunehmen und ein üppiges Gehalt einzusparen.

© getty Bruno Fernandes Könnte ein Verein aus Saudi-Arabien tatsächlich den aktuellen Kapitän von Manchester United verpflichten? Es klingt erstmal unwahrscheinlich - zumindest für den Moment. Fernandes gilt zwar als einer der besten offensiven Mittelfeldspieler der Welt, hat aber seit seiner Ankunft in Old Trafford noch keinen einzigen großen Titel gewonnen (es sei denn, man zählt den Ligapokal dazu). Es ist daher schwer vorstellbar, dass er das 'Theatre of Dreams' verlässt, ohne etwas Großes erreicht zu haben. Dennoch gibt es Berichte, die den Portugiesen mit dem Nahen Osten in Verbindung bringen. Und es lässt sich nicht leugnen, dass Fernandes in den letzten drei Monaten einen frustrierten Eindruck gemacht hat. Auch seine Qualitäten als Kapitän wurden wiederholt in Frage gestellt. Er könnte durchaus zu dem Schluss kommen, dass es für seine Hoffnungen auf einen Titelgewinn (und für sein Portemonnaie) besser wäre, wenn er woanders hinginge.

© getty Anthony Martial Es ist erstaunlich, dass Anthony Martial immer noch bei Manchester United ist, wenn man bedenkt, dass er in den letzten drei Jahren nur elf Premier-League-Tore erzielt hat. Seine Zeit im Old Trafford neigt sich offensichtlich dem Ende zu, da sein Vertrag am Ende der Saison ausläuft - aber er könnte auch schon vorher gehen. United würde natürlich die Chance ergreifen, Geld für einen Stürmer zu bekommen, der in dieser Saison nur drei Ligaspiele bestritten hat und dabei ein einziges Mal getroffen hat. Martial ist zwar "erst" 27 Jahre alt und glaubt vielleicht, dass er sich noch auf höchstem Niveau beweisen kann - aber angesichts der schlechten Leistungen, die er während seines Leihgeschäfts mit Sevilla im Jahr 2022 gezeigt hat, ist es schwer vorstellbar, dass auch nur ein mittelgroßes Team mit ihm ein Risiko eingehen würde. Ein Wechsel nach Saudi-Arabien ergibt da deutlich mehr Sinn.

© getty Kylian Mbappé Für kurze Zeit sah es tatsächlich so aus, als ob Kylian Mbappé im Sommer 2023 nach Saudi-Arabien wechselt. Doch obwohl PSG ein Angebot von Al-Hilal in Höhe von 300 Millionen Euro annahm, wollte der Stürmer nicht einmal über einen möglichen Transfer verhandeln. Das ist wahrscheinlich immer noch der Fall. Aber es wäre keine Überraschung, wenn Al-Hilal - oder ein anderes Team aus der Profiliga - es im Januar 2024 erneut versuchen würde. Schließlich muss PSG Mbappé dringender denn je verkaufen, weil der Meister der Ligue 1 sonst den wertvollsten Spieler der Welt ablösefrei abgeben müsste. Tatsache ist jedoch, dass Mbappé alle Trümpfe in der Hand hält. Ab dem 1. Januar 2024 kann er mit anderen Klubs über einen Wechsel im Sommer verhandeln - und alle europäischen Spitzenklubs werden versucht sein, den Weltmeister im nächsten Sommer ablösefrei zu verpflichten, selbst wenn man seine kolossalen Gehaltsforderungen berücksichtigt. Wenn der 24-Jährige also nicht zu Real Madrid wechselt, wird er wohl bei einem der großen Klubs der Premier League landen ...

© Getty Luka Modric Der Kroate verlängerte im vergangenen Sommer seinen Vertrag um ein weiteres Jahr. Aber es gibt keine Garantie, dass der Kroate bis zum Ende der Saison im Santiago Bernabeu bleiben wird. Der Berater des Mittelfeldspielers hat bereits zugegeben, dass sein Klient offen für einen Wechsel im Januar sei. "In diesem Sommer gab es Interesse [von saudischen Vereinen] an Modric mit dem Ziel, ihn zu verpflichten", erklärte Borja Couce letzte Woche gegenüber Shoot. "Der Spieler hat mehrere Angebote, von einem Verein aus der Hauptstadt und einem anderen Verein. Modric denkt derzeit an Real Madrid, aber die Idee, dass er in die saudische Profiliga wechselt, ist möglich, wenn das Angebot angemessen ist." Der Ball liegt nun bei den Saudis ...

© getty Thomas Partey Nachdem Arsenal im vergangenen Sommer viel Geld für Declan Rice ausgegeben hatte, schienen die Tage von Thomas Partey in Nordlondon gezählt. In Italien wurde unter anderem berichtet, dass sich der Ghanaer trotz großen Interesses aus Saudi-Arabien mit Juventus geeinigt habe. Am Ende blieb Partey im Emirates, doch die Spekulationen um seine Zukunft haben in den letzten Monaten nicht nachgelassen. Der 30-Jährige hat eine von Verletzungen geplagte Saison hinter sich, und selbst wenn er zum Einsatz kam, wurde er von Mikel Arteta oft als Ersatz-Rechtsverteidiger eingesetzt. Sollte sich Partey im Januar 2024 zu einem Wechsel entschließen - was angesichts des offensichtlichen Interesses des FC Arsenal an der Verpflichtung eines weiteren Mittelfeldspielers durchaus möglich ist - bleibt Turin ein mögliches Ziel, vielleicht auf Leihbasis. Aber Saudi-Arabien könnte mittlerweile ein attraktives Ziel für einen Spieler sein, der um seine Form und Fitness kämpft.

© getty Richarlison Richarlison leidet seit seinem Wechsel von Everton zu Tottenham im Sommer 2022 sowohl unter mentalen als auch physischen Problemen. Der Brasilianer bekam in dieser Saison unter Ange Postecoglou zwar mehr Spielzeit, konnte aber trotzdem nur ein Tor in zehn Premier-League-Einsätzen erzielen. Dem Brasilianer kam dabei nicht zugute, dass Heung-min Son als Mittelstürmer eingesetzt wurde und er selbst auf die Flügel ausweichen musste. Die Spurs haben ohnehin schon einen engen Kader und wollen in die Champions League. Wenn Eigentümer Daniel Levy seinen Verein nicht weiter schwächen will, müsse er erst eine hohe Ablöse von etwa 75 Millionen Euro für den Angreifer verlangen und diese dann sofort investieren.

© GettyImage Mohamed Salah Die Traumverpflichtung der Saudis: Mohamed Salah ist nicht nur eine Liverpooler Legende, sondern ein Idol für Muslime auf der ganzen Welt. Im Gegensatz zu vielen anderen großen Namen, die heute in Saudi-Arabien spielen, ist der Flügelstürmer auch immer noch auf dem absoluten Höhepunkt seines Könnens - wie er in dieser Saison einmal mehr in der Premier League unter Beweis stellt. Liverpool weigerte sich jedoch, Salah kurz vor dem Ende des Sommertransferfensters für die stolze Summe von 170 Millionen Euro an Al-Ittihad zu verkaufen, weil die Reds ihre Hoffnungen auf eine Rückkehr in die Champions League nicht zerstören wollten - und daran hat sich nichts geändert. Wenn überhaupt, dann ist die Entschlossenheit der Klubchefs, in der Zwischenzeit nur noch stärker geworden - weil Salah ein Schlüsselspieler im Titelkampf ist. Obwohl die jüngsten Berichte darauf hindeuten, dass der PIF im Januar 2024 ein weiteres Angebot abgeben wird, ist es wahrscheinlich, dass die Saudis bis zum Sommer 2024 warten müssen, bis der Traum Wirklichkeit wird.

© getty Jadon Sancho Am 14. September gab Manchester United bekannt, dass Jadon Sancho "bis zur Klärung einer disziplinarischen Angelegenheit" nicht mit der ersten Mannschaft trainieren werde. Mehr als zwei Monate später befindet sich der Flügelspieler immer noch abseits der Profis, weil er Erik ten Hag beschuldigt hat, die Unwahrheit zu sagen und ihn zum "Sündenbock" für die Probleme der Mannschaft zu machen. Ein Abgang im Januar 2024 scheint daher unausweichlich für Sancho, der sich Berichten zufolge nicht für seine Äußerungen entschuldigt hat. Die Gerüchte über eine Rückkehr zu Borussia Dortmund sind verstummt, aber Juventus soll interessiert sein. Es ist wahrscheinlich, dass mehrere Premier-League-Klubs bereit wären, ein Risiko für den ehemaligen englischen Nationalspieler einzugehen, der erst 23 Jahre alt ist. Das lukrativste Angebot - sowohl für Sancho als auch für United - kommt jedoch mit ziemlicher Sicherheit aus Saudi-Arabien. Auch wenn der Spieler im Sommer nicht in die Pro League wechseln wollte, ist ein Transfer weiterhin möglich.