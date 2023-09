WM-Qualifikation: Argentinien und Brasilien weiter siegreich

Argentinien und Rekordchampion Brasilien haben in der WM-Qualifikation im zweiten Spiel den zweiten Sieg eingefahren.

Die Albiceleste gewann in Bolivien auch ohne Lionel Messi mit 3:0 (2:0), während die Selecao in Peru dank eines Last-Minute-Treffers von PSG-Verteidiger Marquinhos mit 1:0 (0:0) erfolgreich war. Damit sind die Erzrivalen in der Südamerika-Quali die einzigen beiden Teams ohne Verlustpunkt.

In Abwesenheit des angeschlagenen Weltfußballers Messi sorgten Enzo Fernandez (31.) vom FC Chelsea, Lyons Nicolas Tagliafico (42.) und Nicolas Gonzalez von der AC Florenz (83.) für den Sieg. Boliviens Roberto Fernandez sah in der Höhe von La Paz wegen groben Foulspiels die Rote Karte (39.).

Messi hatte Argentinien durch einen direkt verwandelten Freistoß zum Auftaktsieg gegen Ecuador geschossen, anschließend hatte der 36-Jährige "etwas im Oberschenkel gespürt". Scaloni hatte Messi daraufhin für die Partie aus dem Kader genommen: "Leo war zuletzt müde und hat mich gebeten, ihn zu ersetzen."

Brasiliens später Siegtreffer resultierte aus einer Ecke von Rekordtorschütze Neymar, dessen Hereingabe Marquinhos (90.) per Kopf verwandelte. Damit verteidigte der fünfmalige Weltmeister dank der besseren Tordifferenz die Tabellenführung vor Argentinien. In der ersten Halbzeit waren Brasilien zwei Tore wegen Abseits aberkannt worden.