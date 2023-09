Das DFB-Team empfängt WM-Finalist Frankreich zu einem Testspiel. SPOX tickert das Duell live mit.

Nach der schockierenden 1:4-Niederlage gegen Japan ist das DFB-Team heute gegen Frankreich auf Wiedergutmachung aus. Im Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion.

Deutschland vs. Frankreich: Testspiel des DFB-Teams heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Mit 1:4 verlor das DFB-Team am vergangenen Samstag das Testspiel gegen Japan - ein neuer Tiefpunkt wurde damit erreicht. Leichter wird es von nun an auch nicht, heute geht es gegen den WM-Finalisten Frankreich. Die Franzosen sind im Gegensatz zu Deutschland in guter Form. In der EM-Qualifikation führen sie ihre Gruppe souverän mit 15 Punkten aus fünf Spielen an. Für den entlassenden Bundestrainer Hansi Flick steht Rudi Völler an der Seitenlinie.

vor Beginn Die Partie geht um 21 Uhr los, gespielt wird im Dortmunder Signal-Iduna-Park.

vor Beginn Willkommen zum Testspiel zwischen Deutschland und Frankreich.

Deutschland vs. Frankreich: Testspiel des DFB-Teams heute im TV und Livestream

Um die heutige Übertragung kümmert sich die ARD. Der öffentlich-rechtliche Sender ist nicht nur mit einer Free-TV-Übertragung, sondern auch mit einem kostenlosen Livestream bei sportschau.de zur Stelle.

DFB-Team: Der Kader gegen Frankreich