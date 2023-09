Endricks Achterbahnfahrt vor Real Madrid: Tränen an der Seitenlinie, rekordverdächtige Tore und Streit zwischen Palmeiras und Brasilien

Real Madrids angehender Stürmer Endrick hat seit seiner Unterschrift bei den Königlichen keine einfache Zeit in Brasilien erlebt.

Im Oktober 2022 war Endrick die heißeste Ware im brasilianischen Fußball. Der damals 16-jährige Stürmer gab sein Debüt in der ersten Liga für Meister Palmeiras São Paulo, nachdem er jahrelang in den Jugendmannschaften des Vereins beeindruckt hatte. Noch im selben Monat wurde er mit einem Doppelpack gegen Athletico Paranaense zum jüngsten Torschützen in der Geschichte der brasilianischen Serie A. Endrick war nicht gerade ein Unbekannter - Real Madrid hatte sich seit fast einem Jahr um ihn bemüht - aber er schien nun kurz vor dem Durchbruch zu stehen. Los Blancos schlugen zu, sobald Palmeiras verhandlungsbereit war, und zahlten dem brasilianischen Klub 37,5 Millionen Euro (kann durch Boni deutlich steigen), um sich Endricks Dienste ab Sommer 2024 zu sichern. Aber seitdem lief nicht alles glatt für den Teenager. Endrick wirkte zuletzt eher wie einer, der noch in das Spiel hineinwächst, statt es auch schon mit 17 Jahren sehr gut zu verstehen. Seit seiner Unterschrift bei Real hat Endrick neun schwierige Monate hinter sich: Er blieb lange Zeit ohne Torerfolg, geriet mit seinem Verein aneinander und kam aus schlechten Gründen in die Schlagzeilen. Aber es gab auch Höhepunkte: beeindruckende Tore, spektakuläre Dribblings und jede Menge Grund zur Freude. SPOX wirft einen Blick auf Endricks turbulentes Jahr 2023.

© getty Dezember 2022: Endrick unterschreibt bei Real Madrid Nach vielen Spekulationen - und langwierigen Transferbemühungen einiger europäischer Spitzenklubs - hatte Madrid während der Weltmeisterschaft 2022 das heißeste Talent von Palmeiras unter Vertrag genommen. Die Madrilenen zahlten eine Basisablöse von 37,5 Millionen Euro für den Youngster. Sie arbeiteten mit demselben Scout zusammen, der auch Vinicius Jr., Rodrygo und Federico Valverde in Südamerika entdeckt hatte. Dabei spielte es keine Rolle, dass der Teenager erst zwei Monate zuvor sein Debüt in der ersten Mannschaft gegeben hatte. Real hatte jahrelang im Voraus auf den Transfer hingearbeitet und zahlte einen hohen Preis, um seinen Wunschspieler zu bekommen.

© getty Januar 2023: Palmeiras verkauft Schlüsselspieler Dennoch war für den 16-Jährigen nicht garantiert, dass er bei Palmeiras in der ersten Mannschaft spielen würde. Weit gefehlt. Palmeiras verfügte über eine Reihe erfahrener Spieler, die Endrick aus der Startelf drängten und seine Entwicklung bremsten, bevor sie richtig begonnen hatte. Doch das änderte sich mit dem Verkauf von Danilo und Gustavo Scarpa an Nottingham Forest im Januar 2023. Obwohl sich keiner von ihnen als herausragender Stürmer hervor tat, trugen sie einen großen Teil der Offensivlast. Ihre Abgänge machten den Platz frei, auf dem Endrick sich zuletzt entfalten konnte.

© getty Frühling 2023: Endrick erlebt lange Durststrecke Aber es lief nicht alles glatt für den Teenager. Endricks Probleme begannen fast unmittelbar nach seinem Vertragsabschluss mit den Madrilenen. In der Folge blieb der 16-Jährige lange Zeit ohne Torerfolg. Er war übereifrig, wollte zu viel für seine Mannschaft geben. Die Zahlen waren zweifelsohne besorgniserregend. Endrick stand in acht von zehn Spielen zu Beginn der Saison in der Startelf, konnte dabei kein einziges Tor beisteuern und vergab vier Großchancen. Dabei spielte es keine Rolle, dass seine Mannschaft ohne gute offensive Mitspieler auflief. Denn es handelte sich um einen zukünftigen Spieler von Real Madrid, der einfach nicht treffen wollte.

© getty Februar 2023: Endrick weint auf der Palmeiras-Bank Und das schien den jungen Spieler einzuholen. Endrick war weinend auf der Bank zu sehen, nachdem er in zehn Spielen ohne Treffer geblieben war. Die Bewegtbilder des künftigen Madrilenen, der sich die Augen zuhielt, gingen viral. Sein Trainer Abel Ferreira verteidigte ihn umgehend und gab zu, dass er Endrick nach seiner Auswechslung "in den Arm hätte nehmen sollen". Der Trainer rief auch zur Geduld mit seinem Starspieler auf - wohl wissend, dass er wegen der historischen Ablösesumme unter Druck steht. "Man muss ruhig bleiben. Niemand mag Kritik. Es lastet ein enormer Druck auf ihm, fünf oder sechs Tore zu schießen. Er versucht selbst damit umzugehen. Das Tor wird zum richtigen Zeitpunkt fallen. Man muss einfach ruhig bleiben und immer lächeln", sagte er nach dem 2:0-Sieg von Palmeiras gegen Bragantino.

© getty April 2023 - Endrick: Ich bin nicht der neue Pelé Trotz seiner Schwierigkeiten stieg Endricks Bekanntheitsgrad immer weiter an. Aufgrund seiner relativ kleinen Statur und seines kräftigen Körperbaus wurde er schon in jungen Jahren mit Gabriel Jesus verglichen. Endrick selbst gab zu, dass er weder ein reiner Spielmacher noch Stürmer sei. Auch die brasilianischen Medien haben ihm nicht geholfen. Eine Reihe von Artikeln und die sozialen Medien hatten Endrick bereitwillig als "den neuen Pelé" tituliert. Diesen Vergleich wies er aber schnell zurück. "Manchmal frage ich mich: Warum gibt es so viele Geschichten über mich?", sagte Endrick in einem Interview mit der GQ in Brasilien. "Ich habe das nicht gewollt. Es gibt Situationen, die eine Grenze überschreiten. 'Ah, er ist der neue Pelé.' Mann, niemand wird Pelé sein, er ist der König des Fußballs."

© getty April 2023: Endrick beendet seine torlose Zeit Doch seine Leistungen besserten sich bald. Endricks Torflaute verlängerte sich noch auf zwölf Spiele, doch der April stellte eine Art Wendepunkt dar. Er wurde von Ferreira langsam an die Mannschaft herangeführt und belohnte die Geduld des Trainers mit einer Reihe solider Leistungen. In den nächsten vier Spielen erzielte er drei Treffer und das erste Tor der Serie-A-Saison. Noch beeindruckender war jedoch die Rückkehr seines Selbstvertrauens. Besonders erwähnenswert ist sein beeindruckender Lauf durch die Abwehr von Agua Santa im Finale der Paulista-Meisterschaft - ein kurzer Moment, der zeigte, dass in ihm immer noch ein großer Spieler steckt.

© getty Mai 2023: Palmeiras lässt Endrick nicht zur U20-WM mit Brasilien Dennoch gab es immer wieder Probleme. Endrick geriet mit seinem eigenen Verein aneinander, als dieser sich weigerte, ihn für die U20-Weltmeisterschaft mit Brasilien freizugeben - obwohl der Stürmer öffentlich darum gebeten hatte, mit der Seleção am Turnier in Argentinien teilnehmen zu können. Seinem dortigen Sturmpartner Vitor Roque, der bald für den FC Barcelona spielen wird, verweigerte dessen Verein ebenfalls die Freigabe. Das Duo hätte für die brasilianische Mannschaft bei diesem Turnier, das nur wenige Monate nach dem Gewinn der Copa América U20 stattfand, eigentlich eine entscheidende Rolle spielen sollen. Ohne Endrick und Roque gewann Brasilien zwar seine Gruppe, schied aber dann im Viertelfinale gegen Israel aus (2:3 n.V., 1:1).

© getty Sommer 2023: Endricks nächste Phase ohne Treffer Es war vielleicht vorherzusehen, dass ein Teenager von Schwächephasen heimgesucht werden würde. Und so kam es dann auch. Nach einem starken Saisonstart traf er erst einmal nicht mehr. Im Sommer 2023 durchlebte Endrick eine weitere Durststrecke: Er blieb erneut zwölf Spiele in Folge ohne Torerfolg und erzielte nach dem entscheidenden Ausgleichstreffer gegen Roques Athletico Paranaense Anfang Juli zwei Monate lang kein einziges Tor mehr. Der Trainer verlor völlig das Vertrauen in Endrick und ließ ihn in dieser Phase gleich fünfmal auf der Bank sitzen.