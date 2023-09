Österreich vs. Moldawien heute live, Übertragung: Freundschaftsspiel im Free-TV, Livestream und Liveticker

In einem internationalen Freundschaftsspiel treffen unsere Nachbarn aus Österreich heute auf Moldawien. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie mitzuverfolgen ist.

Die österreichische Nationalelf hat am fünften Spieltag der Qualifikation zur Euro 2024 in Deutschland spielfrei und widmet sich heute deshalb einem Testspiel. Im Freundschaftsspiel gegen Moldawien sollte das ÖFB-Team klarer Favorit sein und einen Sieg einfahren.

Die Mannschaft von Ralf Rangnick ist wie gewohnt mit einigen Bundesliga-Stars gespickt. Unter anderem Philipp Lienhart (SC Freiburg, Verteidigung), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund, Mittelfeld), Xaver Schlager (RB Leipzig, Mittelfeld), Konrad Laimer (FC Bayern München, Mittelfeld) und Dejan Ljubicic (1. FC Köln, Mittelfeld) sind mit von der Partie.

In ihrer Quali-Gruppe konnte Österreich bis jetzt glänzen und in den ersten vier Spielen ganze zehn Punkte erspielen. Der nächste Gegner könnte sie vor Schwierigkeiten stellen: Am 12. September trifft die ÖFB-Auswahl auf Schweden.

Österreich vs. Moldawien heute live, Übertragung: Freundschaftsspiel im Free-TV

In Deutschland wird das Testspiel leider nicht im Free-TV ausgestrahlt. Allerdings bietet der österreichische Anbiteter ServusTV die Partie im frei empfangbaren TV an. Der Anpfiff ertönt um 20.30 Uhr.

Österreich vs. Moldawien heute live, Übertragung: Freundschaftsspiel im Livestream

Und kann man die Begegnung auch online mitverfolgen? Ja, kann man. Österreich vs. Moldawien wird beim Streaming-Anbieter DAZN live gezeigt.

Österreich vs. Moldawien heute live, Übertragung: Freundschaftsspiel im Liveticker

Wenn Ihr keine wichtige Szene des Spiels verpassen wollt, seid ihr bei uns genau richtig! SPOX bietet einen Liveticker der Begegnung an.

Österreich vs. Moldawien heute live, Übertragung: Die Eckdaten zur Partie

Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Begegnung: Österreich vs. Moldawien

Österreich vs. Moldawien Datum: 7. September 2023

7. September 2023 Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Raiffeisen Arena (Linz)

Raiffeisen Arena (Linz) Übertragung im Liveticker: SPOX

Übertragung im Free-TV: ServusTV (in Österreich)

(in Österreich) Übertragung im Livestream: DAZN

Österreich vs. Moldawien heute live, Übertragung: Österreichs Quali-Gruppe EM 2024