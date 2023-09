Der Niedergang von Eden Hazard: Die Chronologie einer galaktischen Enttäuschung

Im Juni endete die Zeit von Eden Hazard bei Real Madrid. Nun steht sogar ein Karriereende zur Debatte.

Wie konnte es so weit kommen? Eden Hazard wechselte im Juni 2019 für 115 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Real Madrid und schien der nächste Superstar in LaLiga zu werden, der neueste Galactico und Nachfolger von Cristiano Ronaldo.

Los Blancos hatten CR7 ein Jahr zuvor verloren - und da Gareth Bale um seine Fitness kämpfte und Vinicius Jr. noch nicht richtig Fuß gefasst hatte, schien Hazard Madrids Flügelspieler der Zukunft zu sein. Mit seinen 28 Jahren hatte er noch jede Menge vor sich.

Vier Jahre später trägt Hazard kein königliches Trikot mehr. Vielleicht spielt er in Zukunft nicht einmal mehr Fußball. Während seiner verletzungsgeplagten Zeit in der spanischen Hauptstadt erzielte der Belgier nur sieben Tore und steuerte magere zwölf Vorlagen bei. Er kam nur auf 76 Einsätze und konnte in vier Jahren nicht annähernd an seine Leistungen an der Stamford Bridge anknüpfen. Zu sagen, dass er eine Enttäuschung war, wäre eine Untertreibung.

Einen großen Teil hat Hazard dabei selbst verschuldet. Der Flügelstürmer verhielt sich nicht verantwortungsbewusst, kümmerte sich nicht um seinen Körper und zog den Zorn der Fans auf sich. Aber er hatte auch großes Pech, wurde Opfer einer immer wiederkehrenden Knöchelverletzung, die seine Tricks und seine Explosivität aus früheren Zeiten einschränkte.

Alles in allem eine verpasste Chance und verschwendetes Geld. Schon mit 32 Jahren denkt er über ein Karriereende nach, dabei hätte er hinter Ronaldo und Messi zu den ganz Großen seiner Zeit gehören können.

SPOX hat eine Timeline erstellt, um nachzuverfolgen, was während Hazards Zeit bei den Blancos alles schiefging.