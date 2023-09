Transfers und Gerüchte am 5. September: Vertragsverlängerung mit Khvicha Kvaratskhelia? "Bullshit!"

Das Sommer-Transferfenster ist in den großen Ligen geschlossen, doch nicht überall. Immer noch zeichnen sich potenzielle Wechsel ab oder gehen über die Bühne - und nach dem Sommer ist schließlich vor dem Winter. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 5. September.

© getty Khvicha Kvaratskhelia Die SSC Neapel hat in einem offiziellen Statement klargestellt, dass es derzeit weder Verhandlungen noch einen neuen Vertrag für Khvicha Kvaratskhelia gebe: "Einige Medien berichten, dass Verhandlungen mit Kvaratskhelias über einen neuen Vertrag im Gange sind und berufen sich dabei auf die Agenten des Spielers als Quelle. Das ist Bullshit." Niemand von Neapel habe "jemals über die mögliche Verlängerung des Spielers (dessen Vertrag in vier Jahren ausläuft) gesprochen". Der 22-Jährige hat bisher 45 Pflichtspiele für Neapel absolviert und war dabei an 32 Toren direkt beteiligt (14 Treffer, 18 Vorlagen). Damit ist er in den vergangenen Monaten zu einem Schlüsselspieler des Teams geworden.

© getty Youssoufa Moukoko Nach dem Transfer von Niclas Füllkrug ist die Chance auf Einsatzzeiten für Youssoufa Moukoko geringer geworden. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, soll RB Leipzig im Sommertransferfenster Kontakt zum Stürmer aufgenommen haben. Auch eine Leihe zu Werder Bremen war im Gespräch. Der 18-Jährige blieb letztendlich aber bei seinem Jugendklub. Ob die beiden Bundesliga-Konkurrenten im Winter einen weiteren Anlauf wagen, ist derzeit unklar. Moukoko hatte seinen Vertrag Anfang des Jahres bis 2026 verlängert, soll mit seiner jetzigen Situation aber unzufrieden sein.

© imago images Abdoulaye Kamara Juventus Turin soll weiterhin an Abdoulaye Kamara vom BVB interessiert sein. Schon in den vergangenen Wochen habe sich die Alte Dame intensiv um den 18-Jährigen bemüht, sei aber bei Borussia Dortmund abgeblitzt. Von einer Leihe mit Kaufpflicht über vier Millionen Euro war laut L'Équipe die Rede. Nach Informationen von Fabrizio Romano ist Juve aber weiterhin interessiert. Man werde den Spieler in Zukunft beobachten und möglicherweise ein neues Angebot unterbreiten. Kamara hat in Dortmund ein bis 2025 gültiges Arbeitspapier.

© getty Simone Inzaghi Inter Mailand hat verkündet, dass Cheftrainer Simone Inzaghi seinen Vertrag bis 2025 verlängert hat. Der 47-Jährige steht seit 2021 an der Seitenlinie der Nerazzuri und erreichte mit ihnen in der vergangenen Saison das Finale der Champions League. Sein vorheriger Vertrag lief bis 2024.

© getty Mohamed Salah Weltrekord-Angebot für Mohamed Salah? Der saudi-arabische Klub Al-Ittihad bietet offenbar bis zu 250 Millionen Euro für Mohamed Salah vom FC Liverpool. Das berichtet die Sun. Demnach handelt es sich um eine fixe Ablöse in Höhe von 200 Millionen Euro, die durch Boni um 50 weitere Millionen ansteigen könnte. Damit würde der 31-jährige Ägypter zum teuersten Spieler der Geschichte avancieren. Bisher hält diesen Rekord Neymar, der 2017 für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt ist. Jürgen Klopp stellte jüngst allerdings klar, dass Salah unverkäuflich sei. Sein Vertrag läuft noch bis 2025. Hier geht es zur ausführlichen News.

© getty Yannick Carrasco Auch Yannick Carrasco folgt dem Ruf aus Saudi-Arabien. Der 30-Jährige wechselt von Atlético Madrid zu Al Shabab und unterschreibt dort für drei Jahre. Dem Vernehmen nach soll der Offensivspieler rund 15 Millionen Euro gekostet haben.

© getty Xavi Hernández Trainer Xavi Hernández steht übereinstimmenden spanischen Medienberichten zufolge unmittelbar vor einer vorzeitigen Vertragsverlängerung beim FC Barcelona bis 2026. Der aktuelle Kontrakt der 43-jährigen Klub-Ikone läuft im kommenden Sommer aus. Hier gibt es mehr Informationen dazu.

Thorgan Hazard Thorgan Hazard soll eine Anfrage von der AS Monaco abgelehnt haben. Das berichtet Sport1. Demnach sei der Offensivspieler in Dortmund mit seiner Familie sesshaft geworden und bevorzuge es, dort zu bleiben. Der RSC Anderlecht soll ebenfalls Interesse am 30-Jährigen haben. Mehr dazu hier.

© getty Thomas Meunier Thomas Meunier wartet offenbar auf eine passende Anfrage. Laut Sport1 lehnte der Belgier ein Angebot aus Saudi-Arabien und eines aus Brügge ab. Stattdessen wolle er lieber nach Italien oder Frankreich wechseln. Der 31-Jährige hat noch einen bis 2024 gültigen Vertrag. In seiner Heimat Belgien ist das Transferfenster noch bis zum 6. September geöffnet. In Italien und Frankreich hingegen war am 1. September Schluss.

© imago images / MarcxGonzalezxAloma Quique Setién Der FC Villarreal hat sich von Quique Setién getrennt. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, wird die 1:3-Niederlage beim FC Cádiz das letzte Spiel des 64-Jährigen an der Seitenlinie gewesen sein. Es war die dritte Niederlage im vierten Saisonspiel. Das Gelbe U-Boot steht in der Tabelle auf dem 15. Platz. Interimsweise wird Miguel Ángel Tena übernehmen, der zugleich Direktor Profifußball ist. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

© getty Hugo Lloris Hugo Lloris wird Tottenham wohl nicht mehr verlassen. Obwohl der Trainer Ange Postecoglou nicht mehr mit dem Keeper plant, möchte er sich laut dem Evening Standard nicht auf ein unsinniges Abenteuer einlassen. Belgien, Saudi-Arabien oder die Türkei wären noch Länder, in denen das Transferfenster geöffnet ist.