Premier League: Erling Haaland gewinnt Men's PFA Players' Player of the Year Award

Manchester Citys Stürmer Erling Haaland hat am Dienstagabend den Men's PFA Players' Player of the Year Award für den besten Spieler der Premier-League-Saison 2022/23 erhalten.

Bei der Wahl, bei der die Premier-League-Profis ihren Top-Spieler wählen, setzte sich der Norweger gegen Bayern-Neuzugang Harry Kane (zuvor Tottenham), seine City-Teamkollegen Kevin de Bruyne und John Stones sowie Bukayo Saka und Martin Ödegaard von Arsenal durch.

Haaland waren in seiner Debüt-Saison für City, die mit dem Gewinn des Triples endete, 36 Premier-League-Tore gelungen. Auch für den PFA Young Player of the Year Award war der 23-Jährige nominiert worden, dort musste er aber Arsenals Saka den Vortritt lassen.