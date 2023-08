Transfers und Gerüchte am 29. August: Eintracht bleibt bei Kolo Muani hart - Köln vor spektakulärer Rückholaktion?

Die letzte Woche des Sommer-Transferfensters läuft, immer noch zeichnen sich potenzielle Wechsel ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 29. August.

Foyth verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 42 Millionen Euro, sein Vertrag bei Villarreal läuft noch bis 2026. Ein Favorit auf die Pavard-Nachfolger ist aktuell Trevoh Chalobah vom FC Chelsea. Am Montagabend berichteten Fabrizio Romano und Sky , dass die beide Klubs wegen eines Transfers in Gesprächen stecken.

Das Hin und Her um den möglichen Amiri-Deal zum englischen Championship-Klub Leeds United hat nun einen neuen Höhepunkt erreicht. Der Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen reiste gestern per Privatjet nach Leeds, um erneute Gespräche zu führen - diese blieben laut kicker und Sky jedoch erfolglos und der 26-Jährige soll zu dem Entschluss gekommen sein, lieber nicht nach Leeds wechseln zu wollen.

© getty

Romelu Lukaku

Der belgische Stürmer wechselt offenbar endgültig zur AS Rom, dem Klub des portugiesischen Trainers Jose Mourinho. Der beim FC Chelsea aussortierte Angreifer wird am Mittwoch in Rom zu den Medizin-Checks erwartet. Das berichteten italienische Medien am Dienstag übereinstimmend.

Lukaku wurde bereits in der vergangenen Saison von Chelsea an Inter Mailand verliehen, für das er 14 Pflichtspieltore erzielte. Der Champions-League-Finalist war aber nicht an einer Weiterverpflichtung interessiert.

7,5 Millionen Euro pro Saison zahlen die Giallorossi angeblich per annum als Gehalt für den 30-Jährigen. Er zieht mit einem Leihvertrag nach Rom, der FC Chelsea sechs Millionen Euro Leihgebühr plus Boni beschert.