"FutbolJobs": Dieses Stellenportal könnte den Transfermarkt revolutionieren

Ein neues, direktes Jobportal für Fußballer und Leute aus dem Fußballbusiness könnte den Transfermarkt revolutionieren.

Auf dem normalen Arbeitsmarkt ist es gang und gäbe: Man sucht eine Stelle und findet sie dank eines Jobportals. Auch im Fußball ist das nun möglich.

Und zwar global: China, die Vereinigten Staaten, Marokko, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland, Dänemark, Island, Katar und sogar Ruanda - mit einem Klick winkt der neue Arbeitsplatz, der überall auf dem Globus liegen kann.

Möglich macht das "FutbolJobs", eine Vermittlungsplattform, die jeden Fußballprofi mit einem Verein oder einer Akademie in Kontakt bringen kann. Es geht aber dabei nicht nur darum, Spieler zu vermitteln, sondern auch Trainern, Physiotherapeuten, Führungskräften oder Agenten neue Jobs zu verschaffen. Der Start des neuen Portals verlief vielversprechend, es bahnt sich langsam aber sicher seinen Weg in die globale Fußballindustrie.

Was ist "FutbolJobs" und wie funktioniert es?

Vereine, Institutionen und Unternehmen stellen ihre Stellenangebote aus der ganzen Welt in das Stellenportal ein und machen sie über "FutbolJobs" öffentlich. Sobald das Stellenangebot veröffentlicht ist, können die Nutzer der Plattform darauf zugreifen, indem sie ihren sportlichen Werdegang, Lebensläufe, Videos oder Empfehlungsschreiben übermitteln, ohne dass bei jedem Vorgang ein Zwischenschritt erforderlich ist.

Einnahmequelle der Plattform sind die Abonnenten, die für die Mitgliedschaft bei "FutbolJobs" bezahlen, um eine Reihe von Vorteilen zu erhalten, wie zum Beispiel die Einsicht in die Einzelheiten des Angebots, die Kontaktaufnahme mit den Vereinen, die Möglichkeit, mit den Mannschaften zu sprechen und so die Suche nach einem Arbeitsplatz zu beschleunigen. "FutbolJobs" versteht sich als Werkzeug, das jeden Transfer auf dem Markt vereinfacht und wirbt damit, keine Transaktions- oder Vermittlungskosten zu erheben.

Erfolgsgeschichten aus allen Teilen der Welt

Über einige Erfolgsgeschichten wurde in den Medien ausführlich berichtet. Tony Hernandez, ein spanischer Trainer, erhielt das Angebot, Mukura, einen ruandischen Verein, zu trainieren. Dort gewann er den Super Cup und wurde zu einem der Favoriten auf den Job des Nationaltrainers in Ruanda.

Torhüter Sebastián Portigliatti kam über ein Angebot auf "FutbolJobs" zum Amateurklub CD Benicarló und avancierte dort zum Fanliebling.

Im Frauenfußball gab es den Fall von Gladys Esquivel, einer chilenischen Spielerin, die über das Jobportal zunächst in Australien spielte und dann zu Tomiris-Turan in Kasachstan fand. Dort qualifizierte sie sich für die Champions League und spielte in der Gruppenphase in Valdebebas gegen Manchester City. Sie ist eine von nur drei chilenischen Spielerinnen überhaupt, die an der Champions League der Frauen teilgenommen haben.

Ausweitung des Modells, Delegationen und Freundschaftsspiele

Das Beschäftigungsportal verwaltet auch Initiativen wie "Stage FutbolJobs" mit Optionen für Trainingslager, Saisonvorbereitungen oder Freundschaftsspiele.

"FutbolJobs" hat zudem mit spanischen Vereinen und Institutionen wie LaLiga, RFEF, dem Johan-Cruyff-Institut oder Real Madrid, die mit dem Beschäftigungsportal zusammenarbeiten, um die Ausbildung der Nutzer zu ergänzen, Vereinbarungen für "Master-" und Ausbildungskurse unterzeichnet.

Auch in Mexiko gibt es eine "FutbolJobs"-Dependance, und es wird erwartet, dass der Expansionsprozess des Jobportals auch andere Ecken der Welt erreicht.