Transfers, News und Gerüchte: Zwei weitere Optionen für Cancelo - verzichtet Trapp auf Gehalt?

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. SPOX hat für euch die Transfergerüchte am 4. Februar.

© getty Lionel Messi Messis Vertrag in Paris läuft aktuell aus. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano sollen aber nur noch finale Details geklärt werden müssen, was eine Vertragsverlängerung des Argentiniers bei Paris St. Germain angeht. Laut Romano soll es in den nächsten Wochen ein Treffen zwischen den PSG-Verantwortlichen und Messis Beratern geben, bei dem auch die Länge des neuen Arbeitspapiers des 35-Jährigen diskutiert werden soll.

© getty Kevin Trapp Der 32-Jährige soll nach Informationen der Bild bei seiner Vertragsverlängerung offenbar weniger Gehalt beziehen als zuvor. Demnach soll der Keeper künftig 2,5 Millionen Euro pro Saison einstreichen, statt wie zuvor 3,5 Millionen Euro. Allerdings könnte sein Gehalt durch diverse Prämien und Boni noch auf vier Millionen Euro jährlich ansteigen.

© getty Julián Araujo Der Wechsel des Abwehrspielers von L.A. Galaxy zum FC Barcelona ist offiziell geplatzt. In einem Statement der FIFA bei ESPN heißt es: "Die FIFA kann bestätigen, dass der Transfer des Spielers Julián Araujo von LA Galaxy zum FC Barcelona nicht im Rahmen der gültigen Regeln vollzogen wurde." Die Katalanen hatten den Antrag für den Transfer am Deadline Day aufgrund technischer Probleme wenige Sekunden zu spät bei der FIFA eingereicht, der Einspruch Barças wurde nun vom Weltverband abgelehnt.

© imago images Liu Shaoziyang Wie der FC Bayern bekanntgegeben hat, wird der 19-jährige Nachwuchskeeper für die restliche Saison an den Grazer AK nach Österreich verliehen. Zuvor hatte der Rekordmeister die Leihe Shaoziyangs beim SK Austria Klagenfurt abgebrochen, da er dort nur für die Nachwuchsmannschaft zum Einsatz kam. Im letzten Wintertransferfenster hatte der Rekordmeister den Chinesen für eine Million Euro von Wuhan Three Towns verpflichtet und ihn mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet.

© imago images Victor Osimhen Manchester United und Paris St. Germain sollen beide an einer Verpflichtung des Angreifers vom SSC Neapel interessiert sein. Laut ESPN soll Napoli bei einem Transfer mindestens 100 Millionen Euro Ablöse verlangen. In der laufenden Saison kommt der 24 Jahre alte Nigerianer bereits auf 15 Tore in 20 Einsätzen und steht bei einer Vielzahl europäischer Top-Klubs auf dem Zettel.

© getty Alejandro Garnacho Wie die spanische AS berichtet, soll der 18-jährige Argentinier kurz vor einer Vertragsverlängerung bei Manchester United stehen. Demnach soll der Stürmer ein neues Arbeitspapier bis zum Sommer 2028 unterschreiben. Zuletzt wurde auch dem FC Barcelona Interesse an einer Verpflichtung Garnachos nachgesagt. Der wird nun aller Voraussicht nach langfristig bei den Red Devils verlängern.

© getty João Cancelo Vor seinem Wechsel zum FC Bayern soll der Portugiese laut Fabrizio Romano auch dem FC Barcelona und Real Madrid angeboten worden sein. "Barcelona war wegen des Gehalts des Spielers nahezu unmöglich", erklärte Romano in seinem Podcast CaughtOffside. "Real Madrid war auch eine Option, aber der Klub entschied sich dagegen, neue Spieler im Januar zu holen."

© imago images Moises Caicedo Brighton-Coach Roberto De Zerbi hat sich nach dem geplatzten Wechsel des Kolumbianers zum FC Arsenal für den 21-Jährigen stark gemacht, nachdem Caicedo unerlaubt beim Training gefehlt hatte. "Ich bin froh, dass Moises Caicedo bei uns geblieben ist. Ich möchte unsere Fans bitten, ihn zu unterstützen. Ich liebe Moises. Jeder im Verein liebt ihn und ich möchte, dass die Fans mir folgen", betonte De Zerbi.

© imago images Nemanja Motika Der ehemalige Nachwuchsspieler des FC Bayern wechselt auf Leihbasis von Roter Stern Belgrad zu Austria Lustenau, wie der Klub aus der österreichischen Bundesliga bekanntgab. Bei Lustenau trifft der 19-Jährige auf Torben Rhein, der ebenfalls für den Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters aktiv war.

© imago images Marko Lazetic Der 19-jährige Serbe des AC Mailand schließt sich bis zum Ende der Saison auf Leihbasis dem SCR Altach in der österreichischen Bundesliga an. Dort trifft der Stürmer auf Miroslav Klose, der seit Juli 2022 Cheftrainer beim aktuell Zehnten der österreichischen Bundesliga ist.

© getty Jack Harrison Der Stürmer von Leeds United wurde im Winter mit einem Abgang zu Leicester City in Verbindung gebracht. Leeds United blockte einen Wechsel jedoch ab. Leeds-Coach Jesse March erklärte nun, dass man weiter mit Harrison plane. "Es war klar, dass wir wollten, dass Jack bleibt. Jack wollte bleiben, und deshalb ist er noch hier", erklärte Marsch bei einer Pressekonferenz. "Wir schauen uns eine mögliche Vertragsverlängerung an, weil ich denke, dass Jack sie verdient hat und er ein wichtiger Mann in unserer Mannschaft ist."

© getty Ander Herrera Die Leihe des Spaniers von Paris St. Germain zu Athletic Bilbao wurde laut dem Präsidenten der Spanier permanent gemacht. PSG soll dabei keine Ablöse für den 33-Jährigen verlangt haben, der nun bis 2024 fest bei Bilbao unter Vertrag steht.