Transfers, News und Gerüchte: Dreikampf um Pierre-Emerick Aubameyang - will Declan Rice im Sommer weg?

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. SPOX hat für euch die Transfergerüchte am 5. Februar.

© getty Declan Rice Offenbar gehen alle Parteien davon aus, dass Declan Rice West Ham United im Sommer verlassen wird. Das berichtet The Athletic. Der Vertrag läuft dann nur noch ein Jahr, ein Verlängerungsangebot hat er vor einem Jahr bereits abgelehnt. Der englische Nationalspieler strebt demnach einen Wechsel an. "Zweifellos wird er einer der Top-Spieler werden. Und zweifellos wird er einen britischen Transferrekord brechen, wenn er West Ham verlässt", urteilte West-Ham-Coach David Moyes am Samstag bei einer Pressekonferenz. Aufgeben will er Rice jedoch noch nicht. "Ich hoffe nicht, dass es unabwendbar ist", erklärte er.

© getty Pierre-Emerick Aubameyang Nach einem gescheiterten Transfer im Winter soll Aubameyang den FC Chelsea im Sommer möglicherweise verlassen. Wie die Daily Mail berichtet, soll sich der FC Barcelona weiter im Rennen um den Ex-Stürmer befinden, der den Klub erst im Sommer verlassen hatte. Zudem sollen auch Atlético Madrid und der AC Mailand Interesse am ehemaligen Dortmunder angemeldet haben.

© imago images Randal Kolo Muani Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche geht von einem Verbleib von Goalgetter Randal Kolo Muani über den Sommer hinaus aus. "Wir wollen den Weg mit ihm weitergehen. Ich bin überzeugt, dass Randal auch in der nächsten Saison bei uns spielt", sagte Krösche bei Bild-TV. Der Franzose kam im vergangenen Jahr ablösefrei vom FC Nantes und steht bei der SGE noch bis 2027 unter Vertrag. Laut Krösche würde es Kolo Muani guttun, wenn er "noch ein paar Jahre bei uns bleibt", meinte der 42-Jährige: "Er ist ein herausragender Typ und sehr, sehr guter Spieler, aber eben noch am Anfang." Es mache keinen Sinn "jetzt ein Preisschild zu vergeben", sagte Krösche, wohlwissend, dass Kolo Muani sich mit seinen Leistungen zuletzt in den Fokus von Topklubs gespielt hat. "Wenn wir ihn irgendwann mal abgeben sollten, muss der Verein schon sehr große und relativ volle Taschen haben", sagte Krösche.

© getty Marco Asensio Der Vertrag des Offensivspielers von Real Madrid läuft im kommenden Sommer aus - ein Verlängerungsangebot von Seiten der Königlichen soll es noch nicht geben, das berichtet die spanische AS. Zuletzt soll der FC Arsenal an einer Januar-Verpflichtung interessiert gewesen sein, daraus ergab sich jedoch nichts. Für die neue Saison könnte trotzdem ein Wechsel anstehen.

© getty Enzo Fernandez Benfica Lissabons Präsident Rui Costa hat offenbar alles versucht, um Enzo Fernandez in Portugal zu halten. Nach eigener Aussage hat er Chelsea sogar eine günstigere Transfersumme angeboten, sollte Fernandez bis zum Sommer bei Benfica bleiben. Doch "der Spieler wollte bei Benfica nicht weitermachen - und damit hat sich alles verändert. An dem Punkt habe ich gesagt 'Er kann nicht mehr für Benfica spielen, in keinem Fall!'", erklärte Costa die Hintergrunde des Fernandez-Wechsels nach London in einer Medienrunde.

© getty Milan Skriniar Der Transfer des Innenverteidigers von Inter Mailand zu Paris Saint-Germain ist laut L'Équipe bereits fixiert. Der Slowake soll bereits einen Vorvertrag bei PSG unterschrieben haben. In der Folge berichtet die französische Zeitung nun davon, dass Skriniar das Kapitänsamt bei Inter verloren haben soll. Die Entscheidung soll Cheftrainer Simone Inzaghi getroffen haben.

© getty Harry Maguire Der Kapitän von Manchester United steht offenbar auf der Verkaufsliste. Wie der britische Mirror berichtet, soll er einer von sechs Spielern sein, die Erik ten Hag im Sommer verkaufen wolle. Derzeit sitzt Maguire hinter Raphael Varane und Lisandro Martinez auf der Bank - und das wird sich offenbar nach ten Hags Plänen nicht ändern. The Sun berichtete jedoch von anderen Gesprächen zwischen Spieler und Trainer. Demnach habe der Niederländer Maguire mitgeteilt, dass er durch die vielen Pokalwettbewerbe definitiv Chancen erhalten wird, um sich in die Stammelf zurückzuspielen.

© getty Scott McTominay & Anthony Martial Weitere Verkaufskandidaten bei Manchester United sollen laut Mirror Sechser McTominay und Stürmer Martial sein. McTominay verlor seinen Stammplatz an Sommer-Neuzugang Casemiro. Martial war ohnehin nur Backup und konnte als CR7-Ersatz nicht überzeugen. Deshalb agiert dort nun Wout Weghorst, der im Winter von Burnley ausgeliehen wurde. Die anderen drei Spieler, die bei United abgegeben werden sollen, sind Alex Telles (an den FC Sevilla verliehen), Eric Bailly (an Olympique Marseille verliehen) und Donny van de Beek, der trotz der Zusammenführung mit seinem alten Lehrmeister Erik ten Hag weiterhin enttäuscht.

© getty Victor Osimhen Der FC Chelsea macht das Rennen um Victor Osimhen offenbar zum Dreikampf. Laut dem Mirror sollen die Blues ebenfalls am Stürmer der SSC Neapel interessiert sein und sich dem Kampf mit Manchester United und Paris Saint-Germain um den Nigerianer stellen wollen.

© getty Isco Der Fast-Unioner Isco ist weiterhin vertragslos. Laut dem Portal TuttoJuve soll der Spanier auf ein Angebot des FC Everton warten, das er dann gerne annehmen würde. Denn ein Wechsel in die Premier League sei für ihn sehr attraktiv. Bisher gab es jedoch nur losen Kontakt, konkret wurde es wohl noch nicht.

© getty Daichi Kamada Wie die japanische Zeitung Sponichi berichtet, will der FC Bayern München Eintracht Frankfurts Daichi Kamada wohl von einem Wechsel an die Isar überzeugen. Demnach sollen auch der FC Barcelona und Tottenham Hotspur an dem 26-Jährigen dran sein. Die ganze Meldung lest ihr hier.

© getty Ansu Fati Außerdem soll der FC Bayern einen prominenten Flügelstürmer verpflichten wollen. Laut der spanischen Zeitung Mundo Deportivo hat der deutsche Rekordmeister Interesse an einer Verpflichtung von Offensivstar Ansu Fati, der aktuell beim FC Barcelona unter Vertrag steht. Auch der FC Arsenal und Tottenham Hotspur sollen dem Bericht zufolge interessiert sein. Alle Details findet ihr hier.

© getty Kevin Behrens Union Berlin hat den Vertrag mit der Sturm-Überraschung der Saison verlängert. Der Vertrag des 32-jährigen Kevin Behrens lief im Sommer aus, jetzt wird er an der alten Försterei bleiben. Entgegen vieler Erwartungen machte Behrens in der aktuellen Saison einen Leistungssprung und befindet sich im direkten Startelf-Duell mit Sommerneuzugang Jordan Siebatcheu. "Kevins Verlängerung ist aufgrund seiner Leistungen und Einstellung folgerichtig. Wir freuen uns sehr darüber, dass er uns auch zukünftig mit seiner körperlichen Robustheit und Kopfballstärke helfen wird", sagte Geschäftsführer Oliver Ruhnert über die Verlängerung.