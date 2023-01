Luis Enrique angeblich Top-Kandidat auf Trainerposten in Brasilien

Der ehemalige Barça-Coach Luis Enrique ist offenbar neuer Top-Kandidat auf den Posten des Nationaltrainers von Brasilien. Das berichtet die Sport.

Demnach genieße der 52-Jährige großen Respekt in dem südamerikanischen Land, trotz der jüngsten Enttäuschung mit Spanien bei der WM in Katar. Dort war der deutsche Gruppengegner bereits im Achtelfinale an Marokko gescheitert. Anschließend hatte sich der spanische Verband von Enrique getrennt und Luis de la Fuente zum Nachfolger ernannt.

Bei Brasilien hatte Tite seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert, nachdem die Seleção um Superstar Neymar ihrerseits im Viertelfinale an Kroatien gescheitert war. Auch weitere große Namen wie Carlo Ancelotti, Pep Guardiola oder José Mourinho galten als Kandidaten für den Rekordweltmeister, sind aber alle nicht verfügbar.

Enrique hatte die spanische Nationalmannschaft im Juli 2018 übernommen, sein Amt aber nach knapp einem Jahr aufgrund einer schweren Krebserkrankung seiner Tochter, die wenige Monate später tragischerweise verstarb, zur Verfügung gestellt. Im November 2019 kehrte Enrique zurück.

Zuvor feierte er beim FC Barcelona große Erfolge. Mit den Katalanen gewann er 2015 das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League. 2017 trat er zurück.