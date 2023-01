Transfers, News und Gerüchte: Trapp ordnet Bayern-Gerüchte ein - Geldregen für BL-Klub naht

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist geöffnet. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 12. Januar.

© getty KEVIN TRAPP Dass der FC Bayern München derzeit einen Torwart sucht, könnte für Unruhe bei Eintracht Frankfurt sorgen. Zuletzt gab es Gerüchte, dass Kevin Trapp ein möglicher Ersatz für Manuel Neuer sein könnte. Laut Sport1 beschäftigt das den Klub nachhaltig. "Das ist eine von den Beratern fingierte Geschichte, völliger Blödsinn", kommentierte Sportvorstand Markus Krösche die Spekulationen um Trapp. Das wiederum soll nicht gut bei Sports360 angekommen sein, der Agentur, von der der Torhüter beraten wird. Krösche ruderte deshalb etwas zurück: "Ich kann nachvollziehen, dass ihm die Aussagen nicht gefallen haben, das würde mir auch so gehen." Man kenne sich aber, und wolle langfristig zusammenarbeiten. Trapps Vertrag läuft 2024 aus. Am Donnerstag im Trainingslager auf die Gerüchte angesprochen, sagte Trapp: "Ich habe mich damit nicht wirklich beschäftigt. Ich habe es natürlich gelesen, es war ja gar nicht möglich, das nicht zu lesen." Weiter scherzte er: "Das einzige, das heiß war, war die Sonne im Urlaub. Wenn so etwas auftaucht, ist das natürlich eine Bestätigung für meine Leistung." Zudem betonte er, dass seine Seite "das aber sicherlich nicht fingiert" habe. "Das haben wir nicht nötig, aber das hat Markus ja auch schon klargestellt." Zudem ergebe ein Wechsel nach München keinen Sinn: "Manuel Neuer ist verletzt, er hat nicht seine Karriere beendet. Und wir wissen alle, was für ein Torwart er ist... Ich wünsche ihm jedenfalls gute Besserung und eine schnelle Genesung." Bezüglich einer Verlängerung seien alle Seiten "in einem guten Austausch, jeder weiß, was er will. Der Verein ist erfolgreich. Wenn ich weiter ein Teil davon sein kann, dann sehr gerne."

© getty SOFYAN AMRABAT Sofyan Amrabat hat nach seiner starken Leistung bei der WM 2022 in Katar mehrere Wechselmöglichkeiten in Europa. Laut Foot Mercato präferiert der marokkanische Nationalspieler einen Wechsel zu Atlético Madrid. Der 26-Jährige sei vom Spielstil unter Diego Simeone sehr angetan. Neben Atlético soll auch der FC Liverpool interessiert sein. Aufgrund der Finanzkraft der Reds könnte die AC Florenz eher dazu tendieren, an einen Premier-League-Klub zu verkaufen. Amrabats Vertrag läuft noch bis 2024.

© getty RAFAEL LEÃO Die AC Milan ist optimistisch, dass Schlüsselspieler Rafael Leão seinen Vertrag verlängert. "Es scheint nun so, als seien wir auf derselben Seite. Anscheinend will er bleiben", sagte Sportdirektor Paolo Maldini. Der Portugiese ist einer der besten Offensivspieler der Serie A. Gespräche über eine Verlängerung des 2024 auslaufenden Kontrakts liefen über mehrere Wochen und Monate. Nun aber scheint ein Happy End für Milan in Sicht.

© getty GEORGINIO RUTTER Georginio Rutter wird die TSG Hoffenheim wohl zeitnah auch offiziell verlassen. Wie die Daily Mail berichtet, soll der Transfer des Stürmers zu Leeds United noch am Donnerstag über die Bühne gehen. Der entscheidende Durchbruch sei am Mittwoch gelungen. Sky berichtete noch am Abend von der Einigkeit der beiden Klubs. Rund 40 Millionen Euro soll die TSG Hoffenheim für den Deal kassieren. Damit wäre Rutter der teuerste Neuzugang der Klubgeschichte von Leeds. Erst im Winter 2021 war der 20-Jährige für 750.000 Euro von Stade Rennes zur TSG gewechselt.

© getty JULIAN WEIGL Julian Weigl kann sich einen Verbleib bei Borussia Mönchengladbach sehr gut vorstellen. "Ich bin jemand, der sich nach Kontinuität sehnt, ich will nicht in diesem Jahr bei dem einen Klub spielen und im Jahr darauf schon wieder bei dem nächsten", erklärte der 27-Jährige. Weigl ist derzeit von Benfica ausgeliehen. Laut kicker soll die Kaufoption für Gladbach bei 15 Millionen Euro liegen. Gespräche mit den Portugiesen sollen bereits laufen.

© getty TIMO HORN Timo Horn könnte den 1. FC Köln bald verlassen. Laut Sky liegt dem Torwart bereits seit Wochen ein Vertragsangebot vor, das er jedoch nicht annehmen möchte. Grund sei eine starke Gehaltskürzung auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Aktuell verdiene Horn rund drei Millionen Euro pro Jahr. Horns Vertrag läuft zum Saisonende aus. Seinen Stammplatz in Köln hat er längst an Marvin Schwäbe abgeben müssen. Ein Karriereende komme für ihn noch nicht infrage.

© getty BORNA SOSA Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hat einen Abgang seines Leistungsträgers im Winter nicht ausgeschlossen, hoffe aber erstmal, dass "er in der nächsten Woche zu uns stößt", wird er vom SWR im Trainingslager in Marbella zitiert. Sosa musste nach der WM aufgrund von Adduktorenproblemen pausieren und trainierte in München lediglich individuell. Zu einem Wechsel des Linksverteidigers, der noch bis 2025 an den VfB gebunden ist, erklärte Wohlgemuth weiter: . "Sicher ist, das haben wir alle gelernt: Wer im Fußball etwas kategorisch ausschließen möchte, befindet sich schon auf dem Holzweg. Am Ende zählt nur, dass wir mit allen unseren Entscheidungen den VfB zum Sieger machen. Insofern schließen wir keinen Transfer aus. Um aber auch das gleich klar zu sagen: Es gibt für keinen der genannten Spieler ein konkretes Angebot."

© getty RANI KHEDIRA Rani Khedira kann sich einen Verbleib bei Union Berlin gut vorstellen. "Gespräche gab es bereits. Mit mir und mit meinem Management", erklärte der Mittelfeldspieler dem kicker: "Diese Dialoge waren sehr wertschätzend und ich habe es auch des Öfteren betont, dass ich mich im Verein sehr wohl fühle." Khediras Arbeitspapier endet im Sommer. Für die Eisernen stand er in 14 von 15 Bundesligaspielen der bisherigen Saison auf dem Platz.

© imago images LUIS ENRIQUE Der ehemalige Barça-Coach Luis Enrique ist offenbar neuer Top-Kandidat auf den Posten des Nationaltrainers von Brasilien. Das berichtet die Sport. Der 52-Jährige genieße großen Respekt in dem südamerikanischen Land, trotz der jüngsten Enttäuschung mit Spanien bei der WM in Katar. Dort war der deutsche Gruppengegner bereits im Achtelfinale an Marokko gescheitert. Anschließend hatte sich der spanische Verband von Enrique getrennt und Luis de la Fuente zum Nachfolger ernannt.

© getty JORGINHO Chelsea-Profi Jorginho könnte die Blues am Saisonende ablösefrei verlassen. Wie der Daily Telegraph berichtet, wird dieses Szenario immer wahrscheinlicher. Demnach soll eine Rückkehr in die Serie A für den 31-Jährigen eine bessere Option darstellen als ein Verbleib in London.

© getty RAPHINHA Der FC Arsenal wollte Raphinha bereits im vergangenen Sommer verpflichten, doch der Brasilianer entschied sich für einen Wechsel zum FC Barcelona. Nun sollen die Gunners Hoffnung auf einen zweiten Versuch haben. Laut Daily Express ist das Interesse immer noch da. Raphinha spielt bei Barça keine sonderlich starke Saison und kommt in 20 Partien nur auf zwei Tore. Das spanische Medium El Chiringuito berichtete, dass er die Katalanen bald schon wieder verlassen könnte.