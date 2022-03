Zlatan Ibrahimovic schwärmt vom FC Bayern München

Der schwedische Superstar Zlatan Ibrahimovic hat vom FC Bayern München geschwärmt und ihn "einen unglaublichen Klub" genannt.

"Jedes Mal, wenn man gegen sie spielt, sieht man die Bedingungen, das Stadion und die Organisation. Die Geschichte des Klubs ist beeindruckend", sagte Ibrahimovic der Bild. Im Laufe seiner Karriere traf Ibrahimovic mit seinen unterschiedlichen Klubs insgesamt sechsmal auf den FC Bayern. Letztmals 2006 mit Inter Mailand.

Der mittlerweile 40-Jährige spielt aktuell in der Serie A beim AC Milan, wo ihm in dieser Saison in 22 Pflichtspielen acht Tore und zwei Assists gelangen. Mit der schwedischen Nationalmannschaft kämpft Ibrahimovic am Dienstag gegen Polen um ein WM-Ticket.

Der Ballon d'Or blieb ihm in seiner langen und erfolgreichen Karriere stets verwehrt - seiner Meinung nach aus Gründen, die nichts mit dem Fußball zu tun haben.

"Diese Auszeichnungen sind politisch", klagte Ibrahimovic. "Sie wollen Mr. Perfect. Wenn du deine Meinung sagst, kriegst du diese Auszeichnungen nicht. Aber für mich ändert das nichts. Es macht mich nicht besser oder schlechter."