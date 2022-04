RB Leipzig vs. Glasgow Rangers, Übertragung: Halbfinale der Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

RB Leipzig und die Glasgow Rangers bestreiten heute das Halbfinal-Hinspiel in der Europa League. Die Infos zur Übertragung und wie Ihr das Duell live im TV und Livestream sehen könnt, gibt es hier.

Nach der Champions League ist vor der Europa League! Während es am Dienstag und am Mittwoch in der Königsklasse so richtig zur Sache ging, ist dies heute in der Europa League der Fall. Die beiden Halbfinal-Hinspiele stehen an. Mit dabei sind die Bundesligisten RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Die beiden spielen jedoch nicht gegeneinander, sondern jeweils gegen einen anderen Gegner.

RB Leipzig vs. Glasgow Rangers, Übertragung: Halbfinale der Europa League - Anpfiff, Uhrzeit, Ort

RB Leipzig begegnet am heutigen Donnerstag, den 27. April, den Glasgow Rangers aus Schottland. Gespielt wird in der Leipziger Red Bull Arena, ab 21 Uhr rollt der Ball. Das Rückspiel steigt dann in einer Woche, am 5. Mai. Mit Borussia Dortmund haben die Rangers bereits einen deutschen Verein aus dem Wettbewerb gekegelt, nun haben sie die Sachsen im Visier.

Parallel zum Hinspiel findet heute in London das zweite Halbfinale, das zwischen Eintracht Frankfurt und West Ham United, statt.

RB Leipzig vs. Glasgow Rangers, Übertragung: Halbfinale der Europa League heute live im TV und Livestream

In Deutschland liegen die Übertragungsrechte der Europa League bei der Mediengruppe RTL. Im Free-TV überträgt RTL die Partie jedoch nicht, vielmehr ist das Hinspiel zwischen Leipzig und den Rangers im Livestream bei RTL+ zu sehen. Dies gilt zudem auch für das Parallelspiel zwischen Frankfurt und West Ham, aber auch für die Halbfinalspiele der UEFA Conference League, die ebenfalls heute um 21 Uhr losgehen. Alle vier Spiele - die beiden Europa-League sowie die beiden Conference-League-Spiele - werden zusammengefasst in Form einer Konferenz bei RTL+ angeboten. Die Übertragung dieser beginnt um 19.40 Uhr.

Voraussetzung, um Leipzig vs. Rangers bei RTL+ schauen zu können, ist ein Abo. Dieses ist in zwei verschiedenen Varianten zu haben: zum einen RTL+ Premium, das 4,99 monatlich verlangt, zum anderen RTL+ Premium Duo für 7,99 Euro pro Monat.

Nur weil es in Deutschland keine Übertragung im Free-TV geben wird, heißt das nicht, dass es auch anderswo so ist. ServusTV Österreich überträgt nämlich die volle Partie, bietet zudem auch einen kostenlosen Livestream an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr in Deutschland auf den österreichischen Sender zugreifen könnt.

Außerdem zeigt auch Sky Sport Austria 3 (HD) die Partie der Leipziger live und in voller Länge. Daneben auch im Livestream, der allerdings kostenpflichtig ist und mit einem SkyGo-Abonnement oder SkyTicket freischaltbar ist.

RB Leipzig vs. Glasgow Rangers, Übertragung: Halbfinale der Europa League heute im Liveticker

SPOX darf beim Halbfinale der Europa League nicht fehlen und bietet deshalb einen Liveticker zum Hinspiel zwischen RB Leipzig und den Rangers an.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen RB Leipzig und den Glasgow Rangers.

RB Leipzig vs. Glasgow Rangers, Übertragung: Halbfinale der Europa League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: RB Leipzig vs. Glasgow Rangers

RB Leipzig vs. Glasgow Rangers Wettbewerb: Europa League (Halbfinale, Hinspiel)

Europa League (Halbfinale, Hinspiel) Datum: 28. April 2022

28. April 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Red Bull Arena, Leipzig Livestream (DE): RTL+

Free-TV (AT): ServusTV Österreich

Pay-TV (AT): Sky Sport Austria

Livestream (AT): ServusTV Österreich, SkyGo, SkyTicket

Liveticker: SPOX

