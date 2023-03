Frankreich vs. Niederlande, EM-Qualifikation heute live: Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Zum Auftakt der EM-Qualifikation stehen sich heute WM-Finalist Frankreich und die Niederlande gegenüber. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Der zweifache Weltmeister Frankreich steigt am heutigen Freitag, den 24. März, mit einem Duell gegen die niederländische Nationalmannschaft in die Qualifikation für die bevorstehende Europameisterschaft 2024 ein. Gleich am ersten von acht Spieltagen in der Gruppe B kriegt es der WM-Finalist also mit einem richtigen Topgegner zu tun. Die Niederländer scheiterten ihrerseits in Katar erst im Viertelfinale am späteren Weltmeister Argentinien.

Angepfiffen wird die Begegnung heute um 20.45 Uhr im Stade de France in Paris St. Denis. Frankreich vs. Niederlande ist eine von insgesamt acht Spielen am heutigen Quali-Spieltag.

Frankreich vs. Niederlande, EM-Qualifikation heute live: Übertragung im TV und Livestream

Wie die anderen sieben Spiele am heutigen Quali-Freitag wird auch Frankreich gegen die Niederlande vom Streamingdienst DAZN live angeboten. Das "Netflix des Sports" steigt dafür um 20.45 Uhr, wenige Augenblicke vor Anpfiff also, ein und begleitet Euch danach mit dem Duo, bestehend aus Kommentator Marco Hagemann und Experte Alexis Mengue, durch die 90 Minuten.

© getty Kylian Mbappé will mit Frankreich heute siegreich in die EM-Qualifikation starten.

OneFootball bietet Frankreich vs. Niederlande ebenfalls live und in voller Länge an.

Frankreich vs. Niederlande, EM-Qualifikation heute live: Übertragung im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, bei Frankreich gegen die Niederlande live mit dabei zu sein, stellt SPOX mit seinem Liveticker zur Verfügung. Außerdem werden auch die anderen Quali-Spiele des Tages angeboten.

Frankreich vs. Niederlande, EM-Qualifikation heute live: Übertragung im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Frankreich vs. Niederlande

Frankreich vs. Niederlande Wettbewerb: EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Spieltag: 1

1 Datum: 24. März 2023

24. März 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Stade de France, Paris St. Denis

Stade de France, Paris St. Denis Übertragung: DAZN, OneFootball

Liveticker: SPOX

EM-Qualifikation: Die Spiele am heutigen Freitag