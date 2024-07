Double von England-Trainer Gareth Southgate: Fans der Three Lions besingen deutschen Polizisten

Auf Social Media kursieren diverse Videos, in denen zu sehen ist, wie sich eine Vielzahl von englischen Anhängern um den vermeintlichen Southgate-Doppelgänger versammelt und diesen im Anschluss enthusiastisch besingt.

Angelehnt an den Hit "Whole Again" der Popband Atomic Kitten aus dem Jahr 2000 feierten die Three-Lions-Fans den Beamten mit ihrer umgedichteten "Southgate you're the one, you still turn me on, football's coming home again"- Version.

Der Polizist selbst ließ die Aktion mit verschränkten Armen und leicht gequältem Lächeln über sich ergehen.

