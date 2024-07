Cristiano Ronaldos Tränen und der schmale Grat, auf dem CR7 wandert: Drei Dinge, die bei Portugal vs. Slowenien auffielen

© getty

Bitte nicht verspotten: Die Tränen des Cristiano Ronaldo

Es war eine unfassbare Dramatik, die sich rund um den Halbzeitpfiff in der Verlängerung des Achtelfinales zwischen Portugal und Slowenien ereignete. Portugal erhielt nach Foul an Diogo Jota einen Elfmeter, natürlich schnappte sich Cristiano Ronaldo den Ball.

Dem 39-Jährigen war schon von der ersten Sekunde an anzumerken, wie sehr er heute endlich sein erstes Tor bei dieser EM erzielen wollte. Persönlich, um abermals Geschichte zu schreiben und ältester EM-Torschütze aller Zeiten zu werden. Zum anderen aber natürlich, um seine Mannschaft in einem derart komplizierten Spiel in Führung zu bringen und den Traum vom EM-Titel aufrecht zu erhalten.

Doch Ronaldo scheiterte. Er visierte die von ihm aus gesehen rechte Ecke an, aber Sloweniens Weltklassekeeper Jan Oblak ahnte es. Er hechtete nach dem Ball und lenkte ihn um den Pfosten. Kurz darauf pfiff Schiedsrichter Daniele Orsato zur Pause in der Verlängerung. Und Ronaldo konnte seine Emotionen nicht mehr zurückhalten. Als Trainer Roberto Martínez noch einmal eine Ansprache an die Mannschaft richtete, fing Ronaldo hemmungslos an zu weinen. Man sah ihm an, wie sehr es ihm leidtat, seine Teamkollegen, sein Land, seine Liebsten gerade eben derart enttäuscht zu haben. Wie sehr er fürchtete, dass er damit seine vielleicht letzte Chance aus der Hand gegeben hat, noch einmal ein großes Turnier zu gewinnen.

Ganz egal, wie sehr CR7 polarisiert, wie sehr man vielleicht Fan seines einstigen Dauerrivalen um den Ballon d'Or, Lionel Messi, ist und deshalb vollkommen unnötig Ronaldo dessen Erfolge missgönnt: In diesen Sekunden kam man nicht darum herum, tiefes Mitgefühl für einen der größten Fußballer aller Zeiten zu empfinden.

Noch beim Anstoß zur zweiten Halbzeit der Verlängerung sah man Ronaldo seine feuchten Augen deutlich an. Es war nicht nur eine der Szenen dieses Spiels, sondern jetzt schon der gesamten EM. Und natürlich werden sich viele, die Ronaldo vielleicht nicht mögen, nun dazu bemüßigt fühlen, ihn für seine Tränen zu verspotten. Dabei ist es genau diese Leidenschaft, die ihn zu dem gemacht hat, was er ist. Das sollte man nicht verspotten, sondern vielmehr anerkennen. Zumal Ronaldo dann die Stärke hatte, im Elfmeterschießen noch einmal anzutreten und zu treffen. Und die Größe, sich danach bei den portugiesischen Fans für seinen vorherigen Fehlschuss zu entschuldigen.