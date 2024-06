Millionen, Mega-Deals und Markenrecht: Kampf der Ausrüster bei der EM 2024

Der Wechsel kam überraschend - und war ein Schock. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sitzt derzeit in seinem EM-Quartier bei adidas in Herzogenaurach, aber ab 2027 greift der Mega-Deal mit dem US-Riesen Nike. Der Kampf der Ausrüster tobt auch und besonders rund um die Turniere: Die Rivalen nutzen jede Chance, ihr Portfolio zu erweitern, um am Ende als großer Sieger dazustehen.

Nike hat neun Nationalmannschaften, darunter England und Frankreich, mit der Titelmission "beauftragt". adidas (sechs Teams) schickt Italien und Spanien ins Rennen - und selbstverständlich die DFB-Auswahl, in weiß oder pink.

Im eigenen Land den EM-Titel zu holen, wäre die Krönung für adidas. Wie es mit dem Team-Camp weitergeht? "Sollte es so sein, dass der DFB 2027 gerne bei uns wäre, sind sie herzlich eingeladen", erklärte adidas-CEO Björn Gulden im Sport1-Interview. Wehmütig sei er im Moment "überhaupt nicht". Obwohl die Partnerschaft mit dem Verband nach mehr als 70 Jahren enden wird. Warum?

"Die haben viel, viel mehr Geld gekriegt", gab der Norweger im Mai auf der Hauptversammlung in Fürth zu. Laut Medienberichten überweist der US-Gigant mindestens 100 Millionen pro Jahr bis 2034. "Man muss abwarten, ob nicht einer vielleicht zu viel bezahlt. Und dann lachen wir", hofft Gulden, der schon eine "Ausrüster-Europameisterschaft" geholt hat.