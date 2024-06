Empfohlener externer Inhalt Instagram Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Instagram-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Instagram-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Instagram-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

EM 2024, Deutschland Achtelfinale: Wann spielt das DFB-Team wieder und gegen welchen Gegner? - Die möglichen Achtelfinalspiele im Überblick

Termin Team 1 Team 2 Spiel Spielort Sa., 29. Juni 2024, 18.00 Uhr 2. Gruppe A 2. Gruppe B Achtelfinale 1 Berlin Sa., 29. Juni 2024, 21:00 Uhr 1. Gruppe A 2. Gruppe C Achtelfinale 2 Dortmund

Nach dem Duell gegen die Schweiz kann sich Deutschland bei der EM fast eine ganze Woche erholen. Das Achtelfinale steht für das DFB-Team nämlich am 29. Juni an. Da Deutschland die Gruppenphase definitiv auf dem ersten oder zweiten Rang beenden wird, muss das DFB-Team am kommenden Samstag im Achtelfinale 1 oder 2 antreten.

Sollte die Mannschaft von Julian Nagelsmann die Tabellenspitze der Gruppe A behaupten können, duelliert sich Deutschland am Samstag, den 29. Juni, ab 21 Uhr in Dortmund mit dem Tabellenzweiten der Gruppe C. Dort kämpfen aktuell England, Dänemark, Slowenien und Serbien um den Einzug in das Achtelfinale.

Als Tabellenzweiter der Gruppe A müsste Deutschland am selben Tag schon einige Stunden früher ran. Dann bekäme es die DFB-Elf im Achtelfinale mit dem Zweiten der Gruppe B zu tun und damit mit Italien, Albanien und Kroatien. Das Achtelfinale 1 startet um 18 Uhr in Berlin.