"Ein riesiger Unterschied": Kylian Mbappés Einsatz gegen die Niederlande bleibt offen

"Es geht in die richtige Richtung, dass er morgen verfügbar ist. Wir werden alles geben", sagte Nationaltrainer Didier Deschamps vor dem Duell am Freitag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Leipzig. Am Donnerstag nahm Mbappe mit einer Maske in den französischen Landesfarben am Abschlusstraining teil.

"Er hat einen harten Schlag abbekommen mit Folgen", erklärte Deschamps. Mbappe hatte bei einem üblen Zusammenstoß in der Schlussphase gegen Österreich (1:0) einen Nasenbeinbruch erlitten, aber am Mittwoch immerhin schon wieder individuell trainieren können.

"Kylian geht es sehr gut", berichtete Antoine Griezmann: "Die Nase ist etwas abgeschwollen. Wir schauen bis zum letztmöglichen Moment, wie es ihm geht. Ob du einen der besten Spieler der Welt auf dem Platz hast oder nicht, ist ein riesiger Unterschied."

Ein Einsatz des Kapitäns bleibt damit weiter offen. Frankreichs Fußball-Verband FFF hatte aus Mbappes Gesundheitszustand ein Staatsgeheimnis gemacht, nur wenige Informationen waren zunächst nach außen gedrungen. Lediglich, dass Mbappe eine Spezialmaske erhalten werde, die es ermögliche, "nach einer gewissen Zeit der Behandlung eine Rückkehr ins Spiel zu erwägen".