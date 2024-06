"Das ist der Punkt, an dem ich im Kopf bin": Alphonso Davies lässt den FC Bayern München und Real Madrid zappeln

"Mein Hauptfokus liegt im Moment auf meiner Nationalmannschaft - ich möchte meiner Mannschaft helfen, bei diesem Turnier weit zu kommen. Das ist der Punkt, an dem ich im Kopf bin. Ich werde darüber nachdenken, wenn das Turnier hinter uns liegt", sagte Davies auf einer Pressekonferenz der kanadischen Nationalmannschaft auf seine Zukunft angesprochen.

Der 23-Jährige ist mit Kanada bei der in der Nacht auf Freitag in den USA beginnenden Copa América am Start. Das Turnier, bei dem es die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch in der Gruppenphase mit Argentinien, Chile und Peru zu tun bekommt, endet erst am 14. Juli.

Die Münchner wollen den 2025 auslaufenden Vertrag mit Davies eigentlich verlängern, konnten sich mit der Spieler-Seite aber bislang nicht einigen. Die Bayern sollen deshalb beschlossen haben, den Youngster im Zweifelsfall nach der kommenden Saison sogar ablösefrei gehen zu lassen.