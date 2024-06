"Körperlich nicht bereit": Scharfe Kritik an Luka Modric und Kroatiens Altherren-Fußball

© getty

Kroatien bei der EM 2024: Kritik in der Heimat

Und so ist in der Heimat längst eine Diskussion um den Altherren-Fußball beim WM-Dritten ausgebrochen. In der Startelf gegen Albanien standen fünf Ü-30-Spieler, viele Fans wünschen sich mehr Jungspunde wie Luka Sucic, der 21-Jährige brachte als Einwechselspieler ordentlich Tempo rein.

"Einige unserer Spieler sind nicht mehr in der Form, die sie einmal hatten", sagte TV-Experte Tomislav Ivkovic, auch Modric sei mit seinen fast 39 Jahren "körperlich nicht bereit und das merkt man. Er ist nicht mehr der, der er war."

Und so wächst der Unmut über Trainer Zlatko Dadic. Der Vorwurf: Er stelle nicht nach Leistung auf, halte zu lange an den Altstars fest.

Dadic denke wie "ein Vater", anstatt als Trainer harte Entscheidungen zu treffen, sagte Ivkovic. Der Coach sei den Altstars zu "dankbar", deshalb stelle er sie immer weiter auf.