Spanien vs. Georgien, Übertragung EM 2024 live: Das Achtelfinale im Free-TV, Livestream und Liveticker

Spanien vs. Georgien, Übertragung EM 2024 live: Das Achtelfinale im Free-TV und Livestream

Das Achtelfinale zwischen Spanien und Georgien wird live und in voller Länge im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein. Die ARD hat sich die Übertragungsrechte am Spiel gesichert. Das Erste bietet zudem einen kostenfreien Livestream an, welchen Ihr auf sportschau.de abrufen könnt.

Auch MagentaTV zeigt die Begegnung live. Dort seht Ihr alle 51 Spiele der Endrunde 2024, fünf davon strahlt der Telekom-Sender sogar exklusiv aus.